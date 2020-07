View this post on Instagram

BANG BANG!my baby shot me down! BANG BANG I hit the ground BANG BANG ...my baby shot me down 👀👀👀👀#AnuNePreKoKyonMaara @StarPlus @balajitelefilmslimited #kasautiizindagiikay2

A post shared by Erk❤️rek (@ektarkapoor) on Feb 25, 2020 at 5:41am PST