Dainik Bhaskar Nov 16, 2019, 05:25 AM IST

भावगनगर. केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने 'तलवार रास' किया। दरअसल, मंत्री भावनगर स्थित एक स्कूल के कार्यक्रम में भाग लेने पहुंची थीं। बच्चियों को तलवार के साथ पारम्परिक नृत्य करता देख उन्होंने भी मंच पर तलवार के साथ करतब किए। स्मृति ईरानी के इस नृत्य का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें वह दोनों हाथों में तलवार लिए डांस करती नजर आ रहीं हैं।

#WATCH Gujarat: Union Minister Smriti Irani performs ‘talwar raas’, a traditional dance form using swords, at a cultural programme in Bhavnagar. (15.11.19) pic.twitter.com/xBgZyDHG45