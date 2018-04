आतंकी हमले में मारी गई खुशी ने पहले ही दे दिया था मौत का संकेत

वडोदरा। पिछले साल तुर्की की राजधानी इस्तांबूल में न्यू ईयर की पार्टी में हुए आतंकी हमले में वडोदरा की फैशन डिजाइनर खुशी शाह की मौत हो गई थी। उसने अपने आखिरी वाट्स एप में लिखा था कि ‘What if God asks you after you die….. So how was Heaven? यानी ‘‘मौत के बाद भगवान आपसे पूछते हैं, कैसा था स्वर्ग?’’

31 दिसम्बर की रात को हुआ था हमला…

31 दिसम्बर 2016 की रात तुर्की की राजधानी इस्तांबूल में नाइट क्लब पर नए साल की खुशियां मनाने के दौरान सांताक्लॉज् बनकर आतंकी टैक्सी से आए। उन्होंने केवल 7 मिनट में ही 180 गोलियां चलाकर कई 39 लोगों को मौत की नींद सुला दिया। इसमें दो भारतीय थे।

सलमान ने किया था खुशी के बुटीक का उद्घाटन

वडोदरा की खुशी शाह ने प्रारंभिक शिक्षा वडोदरा की तेजस स्कूल से ली थी। इसके बाद 2007 में वह फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करने यूएसए चली गई थी। वहां से 2011 में लाैटकर मुम्बई के जुहू में अपना बुटीक शुरू किया। 2016 में खुशी ने मेंस के लिए डिजाइनर बुटीक शुरू किया। उसका उद्घाटन सुपर स्टॉर सलमान खान ने किया था। 28 दिसम्बर को खुशी बिजनेस के काम से मुम्बई से तुर्की गई थी। वह दो जनवरी को मुम्बई वापस आने वाली थी। उसके पहले ही वह आतंकी हमले का शिकार हो गई। आखिर वाट्स एप संदेश में उसने अपनी मौत का संकेत दे दिया था।