Dainik Bhaskar Feb 27, 2020, 01:07 PM IST

आसनसोल. इंडियन रेलवे ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल रेलवे स्टेशन पर देश का पहला रेल रेस्त्रां शुरू किया है। इसका नाम ‘रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स’ रखा गया है। पूर्वी जोन के रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, दो पुराने मेमू कोच को मिलाकर रेस्तरां तैयार किया गया है।

यह रेल यात्री और आम जनता दोनों के लिए खुला रहेगा। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने बुधवार को इसका उद्घाटन किया। रेलवे ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। यहां रोल्स से लेकर वेज और नॉनवेज हर तरह का खाना मिलेगा।

पहले कोच में चाय-स्नैक्स और दूसरे में लंच-डिनर

पूरा रेस्त्रां एयरकंडिशन्ड है। पहले कोच में टी, स्नैक्स उपलब्ध है। इसे चाय-चूं नाम दिया गया है। वहीं, दूसरे 42 सीटों वाले कोच में लोग नाश्ता, लंच और डिनर कर सकेंगे, जिसका नाम वॉव भोजन रखा गया है। रेलवे ने अगले पांच साल में इससे 50 लाख रुपए कमाने का लक्ष्य तय किया है।

इंटीरियर को बनाया खास

रेस्त्रां लोगों को आकर्षित करे, इसके लिए इंटीरियर पर काफी ध्यान दिया गया है। कोच की दीवारों पर पेंटिंग के अलावा पुरानी चीजें जैसे टाइपराइटर भी इसकी खूबसूरती में इजाफा कर रहे हैं। हर टेबल पर लाइट के लिए केतली बल्ब लटकाए गए हैं जो इसे लग्जरी लुक दे रहा है।

रेलवे कर्मियों की मांग पर शुरू किया

हाल ही में कर्मचारियों से दानापुर कोचिंग डिपो में कैफेटेरिया न होने की शिकायत रेलवे से की थी। समाधान करते हुए रेलवे नए कैफेटेरिया की शुरुआत की है। इसमें दानापुर रेलवे स्टेशन की तस्वीर भी लगाई गई है।

Shri Babul Supriyo, Hon'ble MP inaugurated India's First "Restaurant on Wheels" for Railway Passengers at Asansol Railway station on 26.2.2020 pic.twitter.com/lzMwTq8fnc