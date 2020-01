Dainik Bhaskar Jan 29, 2020, 07:01 PM IST

हेल्थ डेस्क. आयुष मंत्रालय ने बुधवार को कोरोनावायरस के संक्रमण से बचाव के लिए होम्योपैथी और यूनानी दवाओं के नाम जारी किए। मंगलवार को मंत्रालय और सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी की संयुक्त बैठक के बाद दवाओं के नाम तय किए। मंत्रालय से जारी रिलीज में होम्योपैथी दवा आर्सेनियम एल्बम-30 खाली पेट लेने की सलाह दी गई है। बचाव के तौर पर यूनानी दवाओं का काढ़ा भी पीने का जिक्र किया गया है। रिलीज जारी होने के बाद सीपीएम ने सरकार की एडवाइजरी में शामिल दवा आर्सेनियम एल्बम-30 पर सवाल उठाते हुए इसे पागलपन करार दिया है। इस दवा की सच्चाई क्या है और यह कितनी जरूरी हैं, इससे जानने के लिए भास्कर ने विशेषज्ञों से बात की। पढ़िए रिपोर्ट

मंत्रालय ने एडवायजरी में क्या सलाह दी

सीपीएम के सवालों की वजह

प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने ट्विटर पर एडवाजयरी को ट्वीट किया है। जिसे सीपीएम ने शेयर करते हुए लिखा, सरकार की जगह पीआईबी ने एडवाजरी को ट्वीट किया है जिसमें कोरोनावायरस से बचने के लिए होम्योपैथी दवा आर्सेनिक एल्बम-30 लेने की सलाह दी गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन साफतौर पर कह चुका है कि इस वायरस से बचने के लिए कोई प्रभावी दवा अब तक ढूंढी नहीं जा सकी है। इसलिए इस वायरस से बचाव के लिए डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन को फॉलो करें।

Contrary to @PIB_India tweet on behalf of Govt of India which suggests "Homoeopathy for Prevention of #Coronavirus Infection", @WHO clearly states that there is no known effective therapy for #CoronaVirus.

Please follow @WHO for genuine guidelines on dealing with #coronoavirus. https://t.co/vl3JXlJuiZ