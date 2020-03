दैनिक भास्कर Mar 16, 2020, 11:59 AM IST

हेल्थ डेस्क. देश में कोरोना वायरस की पहली और दूसरी जांच मुफ्त होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के विशेष सचिव संजीव कुमार ने रविवार को ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोरोना की पुष्टि के लिए आवश्यक पहली और दूसरी जांच के लिए किसी से भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। कोरोना की जांच के लिए आवश्यक उपकरणों और सुविधाओं की देश में कोई कमी नहीं है। अभी तक पूरी क्षमता का सिर्फ 10 फीसदी का ही इस्तेमाल हुआ है।

एम्स ने जारी किया हेल्पलाइन नम्बर

संजीव कुमार के मुताबिक, स्वास्थ्यकर्मियों के लिए 80.56 लाख एन95 अतिरिक्त मास्क और सुरक्षा उपकरण के ऑर्डर दिए गए हैं। एम्स ने कोरोना को लेकर हेल्पलाइन नंबर-9971876591 जारी किया है। हेल्पलाइन पर चौबीस घंटे डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे।

Sanjeeva Kumar, Special Secretary, Ministry of Health: Both first and second confirmatory tests for COVID-19 are free for all citizens. The country has enough capacity as only 10 percent of the capacity has been utilized per day so far. #Coronavirus pic.twitter.com/JXbK2CXw0I