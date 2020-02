Dainik Bhaskar Feb 18, 2020, 07:04 PM IST

लाइफस्टाइल डेस्क. चीन के वुहान से शुरू हुए कोरोनावायरस से 1800 मौते हो चुकी हैं। अब तक इसकी दवा तैयार नहीं की जा सकी है लेकिन वायरस को लेकर अजीबोगरीब बात सामने आई है। सोशल मीडिया पर एक फिक्शन नॉवेल की तस्वीर वायरल हो रही है। पोस्ट में बताया गया है कि 40 साल पहले ही कोरोनावायरस का जिक्र 'द आइज ऑफ डार्कनेस' में वुहान-400 के तौर पर किया गया था, जिसे अमेरिकी उपन्यासकार डीन कोन्ट्ज ने लिखा था।

1981 में लिखा गया था उपन्यास

इस उपन्यास को 1981 में लिखा गया था। सोशल मीडिया पर उपन्यास का जो पेज शेयर हो रहा है उसमें कोरोना वायरस की तरह एक महामारी का जिक्र किया गया है। जिसका नाम वुहान-400 है। उपन्यास के मुताबिक, इसमें इतनी ताकत है कि वह मानव जाति को खत्म कर सकती है। उपन्यास में इसे जैविक हथियार बताया गया है।

अमेरिकी उपन्यासकार डीन कोन्ट्ज के नॉवेल और उसमें दी गई जानकारी को कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने भी अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है। मनीष तिवारी ने नॉवेल के पन्नों को शेयर करते हुए लिखा- ‘क्या कोरोनावायरस चीन में बना एक बायोलॉजिकल वेपन (जैविक हथियार) है, जिसे वुहान-400 नाम दिया गया था। ये किताब 1981 में प्रकाशित हुई थी, इसके अंश को पढ़कर देखें।’

उपन्यास की वो बातें जो चर्चा की वजह बनी

Is Coranavirus a biological Weapon developed by the Chinese called Wuhan -400? This book was published in 1981.