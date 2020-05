दैनिक भास्कर May 01, 2020, 03:53 PM IST

नई दिल्ली. क्या सूप या खाने में मिर्च मिलाकर खाने से कोरोना का संक्रमण रोका जा सकता है। इसका जवाब विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने दिया है। डब्ल्यूएचओ की पोस्ट को सरकार ने ट्विटर हैंडल पर शेयर करते हुए लिखा, सूप या भोजन में मिर्च मिलाने से कोरोना वायरस संक्रमण को रोका या ठीक नहीं किया जा सकता। सरकार ने कहा, खुद को सुरक्षित रखने का सबसे बेहतरीन तरीका है दूसरों से 1 मीटर की दूरी बनाए रखना और थोड़ी-थोड़ी देर में हाथों को धोते रहना। सरकार ट्विटर पर ऐसे ही भ्रमित करने वाले कई सवालों के जवाब दे रही है, जानिए इनके बारे में....

#IndiaFightsCorona:



📌FACT



➡️ Adding pepper to your soup 🥣 or other meals DOES NOT prevent or cure #COVID19#StayAtHome

Via @WHO pic.twitter.com/mH6QcD59PR