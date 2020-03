दैनिक भास्कर Mar 27, 2020, 11:17 AM IST

हेल्थ डेस्क. क्या वाटर पाइप और सिगरेट से कोरोनावायरस का संक्रमण हो सकता है। इस सवाल का जवाब केंन्द्र सरकार ने ट्विटर पर दिया दिया है। पीआईबी (पत्र सूचना कार्यालय) के मुताबिक, स्मोकिंग करने वालों को कोरोनावायरस का खतरा ज्यादा है। हाथ और दूषित सिगरेट जब होठों के सम्पर्क में आते हें तो वायरस के संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इस दौरान हाथ में वायरस मौजूद होने पर मुंह में जा सकता है।

Smoking products such as water pipes often involve the sharing of mouth pieces and hoses, which could facilitate the transmission of #COVID19 in communal and social settings.#IndiaFightsCorona pic.twitter.com/XUni2W2DKt