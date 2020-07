दैनिक भास्कर Jul 13, 2020, 06:16 PM IST

क्या आपने 4000 साल पुरानी रेसिपी के बारे में कभी पढ़ा है या बनाने की कोशिश है। ज्यादातर का जवाब होगा, नहीं। लेकिन ब्रिटेन के रहने बिल सुथरलैंड ने लॉकडाउन के दौरान मेसोपोटामिया के 4 हजार साल पुराने व्यंजन बेबीलोनियन और असीरियन बनाए। पत्थर पर लिखी रेसिपी को ट्रांसलेट किया गया और तैयार डिशेज की फोटोज ट्विटर पर शेयर कीं।

लॉकडाउन में डिशेज में सबसे ज्यादा प्रयोग हुए

ट्विटर यूजर बिल सूथरलैंड ने ट्वीट किया, लॉकडाउन के दौरा 1730 ईसा पूर्व के दुनिया के सबसे पुराने व्यंजन को बनाने की कोशिश की। ये मेसोपोटामिया की डिशेज बेबीलोनियन और असीरियन हैं। मेसोपोटामिया फिलहाल इराक में हैं और इसमें सीरिया और तुर्की के हिस्से भी शामिल हैं। बिल ने डिशेज से जुड़ चार ट्वीट किए। दुनियाभर में लॉकडाउन के दौरान लोगों ने डिशेज में काफी तरह के प्रयोग किए। कोरोनाकाल का यह ऐसा पहला मामला है, जब इतनी पुरानी विधि से कोई व्यंजन तैयार किया गया है।

5 रेसिपी तैयार कीं, 3 की फोटो शेयर कीं

बिल ने चार रेसिपी तुहू, मेमने का मुरब्बा, पेसरुटम, बेबीलोनियन और असीरियन तैयार किया। बिल ने ट्वीट किया, मेमने का मुरब्बा सबसे लजीज था। इसके अलावा जौं का केक मेरी बेटी ने तैयार किया। तुहू डिश को तैयार करने में काफी वक्त लगा। इसे और ज्यादा पकाना करना चाहिए था।

I blame lockdown but for some reason decided to cook Babylonian meal from the recipe tablet on the right; at 1750 BCE are the oldest recipes existing. Seemed to go down OK "Best Mesopotamian meal I have eaten".

A thread 1/6 pic.twitter.com/gqYMJopbxM