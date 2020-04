दैनिक भास्कर Apr 10, 2020, 11:51 AM IST

चीन के वुहान में लॉकडाउन हटते ही शादी करने की होड़ मच गई है। शादी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में 300 फीसदी तक का इजाफा हुआ, एक साथ इतने यूजर ने ऐप का इस्तेमाल किया कुछ समय इसने काम करना ही बंद कर दिया। इसकी जानकारी चीन की माइक्रोब्लॉगिंग साइट विबो की ऑफिशियल पोस्ट के जरिए दी गई।

स्लो चल रही ऐप

चीन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले पेमेंट प्लेटफॉर्म अलीपे के मुताबिक, शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए 300 फीसदी ऑनलाइन ट्रैफिक में इजाफा हुआ। इस वजह से कुछ समय के लिए ऐप ने काम करना बंद किया था लेकिन यह क्रैश नहीं हुई थी। इसे कई बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ रही थी। चीनी टेक कंपनी ऐबेकस के मुताबिक, फरवरी और मार्च से ऐप पर शादी के रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए गए थे।

Traffic to Alipay's wedding booking mini-program surged fourfold over pre-holiday visits on the first day of the lifting of the #Wuhan lockdown, thus inducing a temporary logjam, @Alipay said on its account on China’s Twitter-like Weibo today. pic.twitter.com/WOdg5sizv2