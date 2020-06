दैनिक भास्कर Jun 04, 2020, 01:25 PM IST

हैदराबाद. देश के वैज्ञानिकों ने कोरोनावायरस के ऐसे समूह का पता लगाया है जो खासतौर पर तमिलनाडु और तेलंगाना के संक्रमित लोगों में पाया गया है। हैदराबाद के सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिक्युलर बायोलॉजी के वैज्ञानिकों ने इसका पता लगाया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक, इस समूह में मौजूद कोरोनावायरस थोड़े अलग हैं। वायरस के इस समूह को क्लैड ए3-आई नाम दिया गया है। देशभर में जिस कोरोनावायरस से संक्रमण फैल रहा है उनमें वायरस का ये समूह 41 फीसदी तक है।

शोधकर्ताओं ने 64 जीनोम का अध्ययन किया

शोधकर्ताओं ने कोरोनावायरस के 64 जीनोम सिक्वेंस का अध्ययन किया। सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिक्युलर बायोलॉजी (सीसीएमबी) के ट्वीट के मुताबिक, यह कोरोना की हालिया जीनोम रिपोर्ट है। अब तक वायरस के इस समूह को पहचाना नहीं जा सका था, जो भारत में फैल रहा है। शोधकर्ताओं का कहना है कि वायरस का यह समूह कम खतरनाक है या अधिक, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आ पाई है।

Journalists, please take note. There is no data for us to yet say that the new virus population (Clade A3i) among Indians is any more or less dangerous than the other virus population (Clade A2) present here. https://t.co/JQMavIzRUu