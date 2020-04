दैनिक भास्कर Apr 26, 2020, 05:43 AM IST

ऑस्ट्रेलिया में लॉकडाउन का एक दिलचस्प मामला सामने आया है। कोरोना महामारी से पहले यहां एक परिवार ने यूरोप की ट्रिप प्लान की थी लेकिन लॉकडाउन के बाद हवाई यात्रा कैंसिल करनी पड़ी। उन्होंने हवाई सफर को महसूस करने के लिए पूरे घर को एयरपोर्ट और विमान में बदला। घर के एक हिस्से में लगेज काउंटर थे तो दूसरे हिस्से में विमान की सीट थी। इतना ही नहीं बोर्ड पास के साथ यात्रा के दौरान मिलने वाले एयरलाइन मील भी बकायदा ट्रे में सजाकर अपने बगल में रखी और घर में ही सिडनी से म्यूनिख तक की 15 घंटे की हवाई यात्रा लुत्फ उठाया।

5 साल से प्लान कर रहे थे ट्रिप

न्यूकैसल की रहने वाली क्रिस्टी रसेल के मुताबिक, हम लोग 5 साल से फैमिली ट्रिप प्लान कर रहे थे लेकिन लॉकडाउन लागू होने पर पूरी तैयारी पर पानी फिर गया। इसलिए हम लोगों ने घर पर ही हवाई यात्रा जैसा का माहौल बनाया। हमारे लिविंग रूम में सिक्योरिटी चेक, फ्लाइट अटेंडेंट, बोर्ड पास चेक करने की सुविधा भी थी।

यह सब मजेदार खेल में तब्दील हो गया

क्रिस्टी रसेल के मुताबिक, इसकी शुरुआत एक मजाक के साथ हुई थी लेकिन यह मजेदार खेल बन गया। इसके लिए हमने पूरी तैयारी की, सभी के अलग-अलग बैग तैयार किए गए। घर में हवाई यात्रा के दौरान क्रिस्टी का 16 साल का लड़का बैग चेक कर रहा था और पति ट्रॉली से एयरलाइन मील यानी स्नैक्स पहुंचा रहे थे।

फ्लाइट छूटने की घोषणा भी कई गई

नाटकीय यात्रा के दौरान एयरलाउंज में बैठी फैमिली को बताया गया कि गेट-1 पर पहुंचें, फ्लाइट जाने वाली है और हमारे पास एक ही विमान है। सीट पर बैठने के बाद एयरलाइन स्नैक्स में कोल्डड्रिंक्स के साथ चीज बर्गर और फ्रेंच फ्राइज भी थीं। क्रिस्टी कहती हैं मैं पति के साथ हनीमून के लिए यूरोप गए थे। हम चाहते थे उन सभी जगहों को हमारे बच्चे भी देखें इसलिए जर्मनी, फ्रांस, इटली में कुछ दिन बताने की योजना बनाई गई थी।

इस यात्रा में हमारा पालतू भी हमारे साथ

रसेल ने कहा, मेरी बेटी 10 साल की होने वाली है। उसे अपने जन्मदिन के दिन डिज्नीलैंड में एक तस्वीर लेनी थी। लेकिन यह संभव नहीं हो पाया तो पति ने हम सभी को डकटेल्स की एनिमेटेड सीरीज के एपिसोड टीवी पर दिखाए। आमतौर पर पालतू जानवरों को हवाई यात्रा की अनुमति नहीं मिलती लेकिन इस बार हम खुश थे कि हमारा कुत्ता हमारे साथ सीट पर बैठा था।

यात्रा के दौरान लाइव ट्वीट किए जा रहे थे

ट्रिप में एक पड़ाव ऐसा भी था जहां पति-पत्नी और बच्चे अलग-अलग यात्रा पर निकल जाते हैं और सिर्फ फोन और इंटरनेट से कनेक्ट रहते हैं। इस पूरे खेल की एक और खास बात रही कि यात्रा के हर पड़ाव का लाइव ट्वीट पोस्ट किया जा रहा था। रसेल रियलटाइम में हर जानकारी ट्वीट कर रही थीं।

The kids took on roles - my 16yo son was a security officer, my 9yo daughter checked our bags and my 14yo daughter welcomed us aboard pic.twitter.com/ISB8iXJpnr