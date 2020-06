दैनिक भास्कर Jun 12, 2020, 03:20 PM IST

नई दिल्ली. रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने दिल्ली पुलिस की मांग पर वर्दियों को सैनेटाइज करने वाली मशीन बनाई है। इसे 'जर्मीक्लीन' नाम दिया गया है। 'जर्मीक्लीन' 15 मिनट में 25 जोड़ी कपड़े सैनेटाइज कर सकती है। मशीन एक सैनेटाइज चैम्बर के रूप में तैयार की है जिसमें कपड़े रखने पर वह उसे कीटाणुमुक्त बनाती है।

Defence Research and Development Organisation (DRDO) develops chamber for sanitizing uniforms of security forces after Delhi Police gave their requirement for sanitizing their uniforms, canes, cane shields, helmets etc: DRDO officials pic.twitter.com/keTkyaEIH2