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कैंसर डे आज:देश में कैंसर के 40% मामले सिर और गर्दन से जुड़े, 50 साल से अधिक उम्र में खतरा ज्यादा, ये 3 बातें ध्यान रखें

2 घंटे पहले
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  • कैंसर के ऐसे मामले महिलाओं के मुकाबले पुरुषों में ज्यादा
  • तम्बाकू में 300 तरह के ऐसे तत्व हैं जो कैंसर की वजह बनते हैं

भारत में सिर और गर्दन के कैंसर के मामले सबसे ज्यादा सामने आते हैं। देश में कैंसर के 40 फीसदी से अधिक मामले ऐसे ही हैं। खाना निगलने में दिक्कत और आवाज में बदलाव जैसे लक्षण बताते हैं कि कैंसर की जांच कराने जरूरत है।

इन्द्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल्स के कैंसर एक्सपर्ट डॉ. प्रवीण गर्ग कहते हैं, कैंसर के ऐसे मामले महिलाओं के मुकाबले पुरुषों में अधिक दिखते हैं। 50 साल से अधिक उम्र के पुरुषों को शरीर में किसी तरह का बदलाव दिखने पर तुरंत डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए।

हर साल 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। आज जानते हैं भारत में सिर और गर्दन के कैंसर के मामले बढ़ने की वजह क्या हैं और इसे कैसे रोकें....

कैंसर रोकने के लिए इन 3 बातों को समझना जरूरी है

1. सबसे पहले जानिए, मामले बढ़ क्यों रहे हैं
कैंसर एक्सपर्ट डॉ. प्रवीण गर्ग कहते हैं, सिर और गर्दन में कैंसर के 75 फीसदी मामलों की बड़ी वजह है शराब और तम्बाकू। जो लोग इन दोनों चीजों का सेवन करते हैं उनमें खतरा और बढ़ जाता है।

तम्बाकू का सेवन दो तरह से किया जाता है। पहला, तम्बाकू को चबाकर, गुटका, खैनी, सिगरेट या बीड़ी के रूप में। दूसरा, एरोमेटिक बीटल की पत्तियां और नट्स जिसे इंसान मुंह में रखकर चबाता है।

तम्बाकू में निकोटीन होने के कारण इंसान को इसकी लत लग जाती है और आदत नहीं छूटती। इसमें 300 तरह के ऐसे तत्व होते हैं जो कैंसर की वजह बनते हैं।

2. कौन से लक्षण बताते हैं कि डॉक्टरी सलाह लेने की जरूरत है

3. सिर-गर्दन का कैंसर होता क्यों है और कैसे बचें
एक्सपर्ट कहते हैं, तम्बाकू या इसकी पत्तियां चबाने पर मुंह में निकोटीन रिलीज होने लगता है। नतीजा मसूढ़े खराब होने लगते हैं और लार बनने की प्रक्रिया पर भी बुरा असर पड़ता है। तम्बाकू में मौजूद कैंसर फैलाने वाले तत्व शरीर में पहुंचते हैं और यहीं से कैंसर की शुरुआत होती है। शरीर में निकोटीन पहुंचने का यह एक तरीका है। इसके अलावा सिगरेट, तम्बाकू की खुशबू और सेकंड स्मोकिंग भी इसकी वजह बन सकती है।

बहुत से लोगों को लगता है कि अमेरिका और नॉर्वे में मिलने वाली प्रोसेस्ड तम्बाकू से कैंसर नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वैज्ञानिक अभी भी इस कैंसर से बचाने का तरीका खोज रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई है। सिर्फ तम्बाकू और इससे तैयार उत्पादों व अल्कोहल से दूरी बनाकर इस कैंसर का खतरा कम किया जा सकता है।

4. भारत में तम्बाकू का सेवन करने वाले कम नहीं, इसलिए मामले नहीं रुक रहे

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