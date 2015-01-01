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कोरोनाकाल की मेहमाननवाजी:हल्दी वाले गर्म दूध से करें मेहमानों का स्वागत, ड्राय फ्रूट खिलाएं और गर्म-ताजा नाश्ता कराएं; रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी

5 मिनट पहले
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  • दीपावली के उल्लास में कोरोना बाधा न बने, इसलिए गुजरात में निगम अधिकारी दे रहे सलाह
  • हाथ मिलाने, गले लगाने की आदत को टालें और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नमस्कार करके स्वागत करें

दीपपर्व पर देशभर में लाेग एक-दूसरे काे बधाई देते हैं। परिचिताें-रिश्तेदाराें के घर जाते हैं। नए व्यंजन बनाए जाते हैं और मेहमाननवाजी की जाती है। इस साल काेराेना के चलते इस परंपरा को थोड़ा बदला जा सकता है। इस दीपावली मेहमानाें का स्वागत हल्दी वाले गर्म दूध से करें। उन्हें गर्मागर्म नाश्ता पराेसें।

गुजरात में नगर निगम के अधिकारी लोगों से अपील कर रहे हैं कि त्योहार के उल्लास में कोरोना को बाधा न बनने दें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी परंपराएं निभाएं। हाथ मिलाना, बड़ाें के चरण स्पर्श हमारी परंपरा रही है। ऐसे में संक्रमण फैलने का जाेखिम रहता है। लोग नैतिक-सामाजिक जिम्मेदारी समझते हुए दाे गज दूरी, मास्क और सैनिटाइजर काे नजरअंदाज न करें।

मुलाकात ऐसे करें... ताकि सब सुरक्षित रहें

  • किसी के यहां जाएं या काेई मिलने आए, तब मास्क पहन कर रखें। मेहमानों से ऐसा करने के लिए कहें।
  • हाथ मिलाने, गले लगाने की आदत को टालें। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नमस्कार करके स्वागत करें।
  • घर के सदस्य, मेहमानाें और मुलाकातियाें को अनिवार्य रूप से सैनिटाइजर का उपयोग करवाएं।
  • छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्ग, लंबी बीमारी, लंबे समय से बीमार लाेगाें के पास जाने से बचें।
  • होम‌ आइसोलेट/होम क्वारेंटाइन व्यक्ति/ परिवार न किसी के यहां जाएं और न किसी को इन्वाइट करें।
  • शुभकामनाओं के साथ मास्क, सैनिटाइजर या पल्स ऑक्सीमीटर बतौर उपहार भी दे सकते हैं।

नाश्ता ऐसा कराएं... ताकि सब सेहतमंद रहें

  • हल्दीयुक्त गर्म दूध, ग्रीन-टी, मसालेदार चाय, नीबू शहद, नीबूयुक्त गर्म पानी सर्व कर सकते हैं।
  • रोग-प्रतिराेधक काढ़ा भी पेश कर सकते हैं।
  • काजू, बादाम, पिस्ता जैसे ड्रायफ्रूट रख सकते हैं।
  • माैसंबी, संतरा, पाइनेपल सहित अन्य फलों का ताजा जूस सर्व कर सकते हैं।
  • फलों के अलावा भिगोए/अंकुरित/उबले चने, मूंग जैसे अनाज सर्व कर सकते हैं।
  • सूखे नाश्ते के स्थान पर गर्म-ताजा नाश्ता कराएं। जैसे इडली, उपमा, ढाेकला आदि।
  • माउथफ्रेशनर के लिए लौंग, इलायची, अदरक आदि रखें।

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