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  • Risk Of Influenza For Kids, Pregnant Women High During COVID 19 Pandemic Says WHO

अलर्ट:कोरोना महामारी के बीच प्रेग्नेंट महिलाओं और बच्चों में इन्फ्लुएंजा के संक्रमण का खतरा अधिक, WHO की ये 3 चेतावनी याद रखें

जेनेवा25 मिनट पहले
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  • WHO ने कहा, कोरोना और इंफ्लुएंजा के लक्षण एक जैसे इसलिए अलर्ट रहें
  • कोरोना और इंफ्लुएंजा के कॉमन लक्षण दिखें तो इलाज से पहले जांच जरूर कराएं

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए चेतावनी जारी की है। WHO की टेक्निकल हेड मारिया वेन के मुताबिक, अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आने वाले सर्दियों के मौसम में इन्फ्लुएंजा का क्या असर होगा। ऐसी स्थिति में महामारी के बीच इसकी मॉनिटरिंग और टेस्टिंग बेहद जरूरी है।

WHO की 3 चेतावनी : हाई रिस्क वाले इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लगवाएं

  • WHO की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मारिया वेन ने कहा, ऐसे लोग जो इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू के हाई रिस्क जोन में हैं उन्हें वैक्सीन लगवाने की जरूरत है क्योंकि कोरोना की महामारी का दायरा घट नहीं रहा है।
  • क्लीनिकल मैनेजमेंट हेड जेनेट डियाज के मुताबिक, कोरोना और इन्फ्लुएंजा के लक्षण कॉमन हैं, इनमें बहुत कम अंतर है। ऐसे में अगर कॉमन लक्षण दिखते हैं तो इलाज लेने से पहले जांच जरूर कराएं।
  • सर्दियों में महामारी के बीच इन्फ्लुएंजा के वायरस का असर कितना होगा, यह कहना मुश्किल है इसलिए लक्षणों को नजरअंदाज न करें।

अब इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू को समझ लें

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