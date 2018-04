एनएच-8 पर दो सड़क हादसों में दो लोगों की मौत, दो घायल

बावल | दिल्ली-जयपुर हाईवे संख्या- 8 पर हुए दो सड़क हादसों में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि दो घायल हुए हैं। एक हादसा संगवाड़ी पुल तथा दूसरा भूड़ला पुल के पास हुआ। जानकारी के अनुसार फरीदाबाद के तिगांव निवासी सत्यपाल पिकअप गाड़ी लेकर बावल से धारूहेड़ा की तरफ जा रहा था। गांव संगवाड़ी के निकट आगे एक ट्रक चल रहा था। संगवाड़ी पुल क्रॉस करते समय अचानक ही ट्रक ने ब्रेक लगा दिए, जिससे पीछे चल रही पिकअप ट्रक में टकरा गई। हादसे में सत्यपाल घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कसौला थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।



खड़े कैंटर व कार को ट्राले ने मारी टक्कर, 1 की मौत



बावल क्षेत्र निवासी कृष्ण कुमार एक निजी कंपनी में कार्यरत थे। सोमवार रात को वह कार से बावल आ रहा था। हाईवे स्थित भूडला पुल पर अचानक कार खराब हो गई। इसी दौरान बावल के जटवाड़ा मोहल्ला निवासी कुलदीप व प्रवीण कैंटर में वहां पहुंच। कृष्ण को खड़ा देख कर वे दोनों कैंटर को रोककर नीचे उतरे तथा उससे बात करने लगे। इसी दौरान एक तेज रफ्तार ट्राला ने पीछे से कैंटर में टक्कर मारी। कैंटर कार से जाट कराई। हादसे में कृष्ण की मौत हा़े गई, जबकि प्रवीन व कुलदीप घायल हो गए। सूचना के बाद पहुंची कसौला थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।





enech-8 par do sdk haadson mein do logon ki maut, do ghaayl