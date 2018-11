2018: दुनिया के 50 सर्वश्रेष्ठ इनोवेशन

दैिनक भास्कर, फरीदाबाद, रविवार 18 नवम्बर 2018हर वर्ष टाइम मैग्जीन दुनिया को अच्छा, स्मार्ट और दिलचस्प बनाने वाले सर्वश्रेष्ठ आविष्कारों को पेश करती है। इनका चयन मौलिकता, प्रभाव, उपयोगिता जैसे कारणों को ध्यान में रखकर किया जाता है। ये कई मामलों में एकदम अनोखे हैं। 2018 के 50 सर्वश्रेष्ठ इनोवेशन की सूची में कई ऐसी खोजों ने जगह बनाई है जो हमारे रहनसहन, कामकाज, एंटरटेनमेंट और सोच-विचार के तरीकों को प्रभावित कर सकते हैं। यहां हम 24 इनोवेशन का ब्योरा प्रस्तुत कर रहे हैं। बाकी 26 की सूची साथ में है।रोबोटिक हाथ पंडाखासियत: रोबोट पंडा सात धुरियों पर चलता है। छूने पर सक्रिय हो जाता है। वैज्ञानिक प्रयोग करने के साथ सर्किट बोर्ड सहित कई उपकरण बना सकता है। पंडा के दो हाथ तीसरा हाथ स्वयं बना सकते हैं।कंपनी: फ्रेंक एमिका, जर्मनी।कीमत: 11000 डॉलर।खोजने वाला कंपासखासियत: जीपीएस टेक्नोलॉजी और लॉन्ग रेंज रेडियो फ्रीक्वेंसी आधारित डिवाइस पांच किमी दूर दूसरा डिवाइस रखने वाले का पता लगा सकता है। स्क्रीन पर आने वाले डॉट दोनों यूजर की लोकेशन बताते हैं।कंपनी: लिंक, अमेरिका।कीमत: 209 डॉलर।शेविंग में मददखासियत: जिलेट का ट्रिओ पहला रेजर है जो शेव करने में पुरुषों की मदद करेगा। इसमें फ्लैक्सिबल ब्लेड के साथ हैंडल जैसा ब्रश है। इसमें जैल भरा होगा। यह जल्द ही मार्केट में आएगा।कंपनी: जिलेट, अमेरिका।कीमत: अभी तय नहीं।स्मार्ट स्पोर्ट्स ब्राखासियत: मोशन सेंसिंग टेक्नोलॉजी पर आधारित रीबॉक की प्योर मूव ब्रा हलचल के हिसाब से एडजस्ट होती है। इसके फैब्रिक में जैल जैसा द्रव ब्रा को सिकुड़ने व एडजस्ट करने में मदद करता है।कंपनी: रीबॉक, इंग्लैंड।कीमत: 60 डॉलर।बच्चों के लिए अच्छी बोतलखासियत: बच्चों के लिए दूध की बोतल का आकार गोलाकार की बजाय स्तन के समान। परंपरागत बोतल से अधिक चौड़ाई के कारण दूध तेजी से गर्म और ठंडा होता है। सिलिकॉन होने से गिरने पर नहीं टूटती है।कंपनी: नैनोबेबे, अमेरिका।कीमत: 11 डॉलर।कामगारों की सुरक्षाखासियत: फ्यूज रिस्क मैनेजमेंट प्लेटफार्म कारखानों में कामगारों को अधिक सुरक्षा देता है। कामगारों के सीने में सेंसर लगा होता है। यदि वे अधिक वजन उठा रहे होते हैं तो यह खतरे या चोट लगने के संकेत गेमिंग का नया तरीकाखासियत: लेबो के किट से डीआईवाई के गेमर्स अपने कार्ड बोर्ड कंट्रोलर स्वयं बना सकते हैं। टॉॅय कॉन्स नामक कंट्रोलर में 13 की का पियानो, रोबोट सूट भी होता है। इसमें फिशिंग, रेसिंग जैसे गेम खेले जा सकते हैं।कंपनी: निनटेंडो, जापान।कीमत: 60 डॉलर से शुरू।चमकने वाली जैकेटखासियत: जैकेट की फास्फोरस से बनी ऊपरी सतह सूर्य की रोशनी से चार्ज हो जाती है। अंधेरा होने के बाद इस सोलर एनर्जी से जैकेट चमकती है। यह स्मार्टफोन की फ्लैशलाइट सहित अन्य स्रोतों से भी चार्ज हो सकती है।कीमत: 350 डॉलर। में है।सभी के लिए फिट कपड़ेखासियत: सफेद डॉट वाले काले बॉडी सूट से कंज्यूमर अपने घर पर शरीर का थ्रीडी स्कैन करके मोबाइल एप पर भेज सकते हैं। इसके आधार पर कंपनी एकदम फिट कपड़े बनाकर भेज देती है।कीमत: जींस 58 डालर, शर्ट 22डालर।कंपनी: जोजो, जापान।फिटनेस गाइड मिररखासियत: आदमकद आईने के सामने खड़े होकर यूजर अपनी एक्सरसाइज की लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। इसे देखकर ट्रेनर उसी समय यूजर को गाइड कर सकते हैं कि उन्हें एक्सरसाइज कैसे करना चाहिए।कंपनी: मिरर, अमेरिका।कीमत: 1495 डॉलर।गहरी नींद लेने में मददखासियत: सोते समय दोनों कानों में ये ईयर बड्स लगाने से बाहरी शोर सुनाई नहीं पड़ता है। नींद गहरी आती है। वजन सिर्फ 1.4 ग्राम। इसके सिलिकॉन के नरम कोनों के कारण किसी भी तरह की हलचल होने पर ये कान से अलग नहीं होते हैं।कंपनी: बोस स्लीपबड्स।कीमत: 250 डॉलर।थ्रीडी मकानखासियत: वल्कन थ्रीडी प्रिंटर से दो हजार वर्गफीट का मकान केवल 24 घंटे में खड़ा हो सकता है। यह मशीन मकान के अलग-अलग हिस्से बनाती है। इसका लागत खर्च परंपरागत मकानों से कम है।कंपनी: आईकॉन,अमेरिकाकीमत: अज्ञात।नेत्रहीनों के लिए आंखेंखासियत: कंपनी की सब्सक्रिप्शन सर्विस अपने यूजर्स को उनके आसपास के लाइव वीडियो स्मार्ट फोन या कंपनी के चश्मों के जरिए भेजती है। एजेंट लाइव वीडियो देखकर नेत्रहीन यूजर को गाइड करते हैं।कंपनी: आयरा, अमेरिका।कीमत: 99 डॉलर प्रति माह।दीवार जैसा लगेगाखासियत: सैमसंग का 4-के क्यूएलईडी कमरे की दीवार के साथ पूरी तरह मिल जाता है। लगता है जैसे वहां दीवार ही है। यह एम्बिएंट मोड में आर्ट वर्क, मौसम रिपोर्ट या निजी फोटो भी दिखा सकता है।कंपनी: सैमसंग, दक्षिण कोरिया।कीमत: 1099 डॉलर।गेमिंग का नया तरीकाखासियत: लेबो के किट से डीआईवाई के गेमर्स अपने कार्ड बोर्ड कंट्रोलर स्वयं बना सकते हैं। टॉॅय कॉन्स नामक कंट्रोलर में 13 की का पियानो, रोबोट सूट भी होता है। इसमें फिशिंग, रेसिंग जैसे गेम खेले जा सकते हैं।कंपनी: निनटेंडो, जापान।कीमत: 60 डॉलर से शुरू।चमकने वाली जैकेटखासियत: जैकेट की फास्फोरस से बनी ऊपरी सतह सूर्य की रोशनी से चार्ज हो जाती है। अंधेरा होने के बाद इस सोलर एनर्जी से जैकेट चमकती है। यह स्मार्टफोन की फ्लैशलाइट सहित अन्य स्रोतों से भी चार्ज हो सकती है।कीमत: 350 डॉलर। माइग्रेन का इलाजखासियत: एमोविग दवा के इंजेक्शन दिमाग में ऐसे प्रोटीन जाने से रोकते हैं जिनके कारण माइग्रेन का सिरदर्द होता है। जिन्हें माइग्रेन की शिकायत होती है, उन्हें इसका इंजेक्शन महीने में एक बार लगवाना पड़ता है।कंपनी: एमजेन फार्मा।कीमत: 575 डॉलर प्रति डोज।एडजस्टेबल कांटेक्ट लेंसखासियत: ये कांटेक्ट लेंस रोशनी के हिसाब से दृश्यता सुधारेंगे। इसमें लगा फिल्टर प्रकाश की तीव्रता भांपकर रोशनी कम-ज्यादा करेगा। अगले साल बाजार में आ सकता है।कंपनी: एकुवे, जॉनसन एंड जॉनसन विजन।कीमत: तय नहीं।हैरी पॉटर की जादुई छड़ीखासियत: यह हैरी पॉटर कोडिंग किट बच्चों को जादू की दुनिया में ले जाता है। जादुई छड़ी घुमाकर वस्तु को यहां से वहां घुमा सकते हैं। इसके निर्माण के लिए हैरी पॉटर की लेखिका के एजेंट व वार्नर ब्रदर्स ने किया है।कंपनी: कानो, ब्रिटेन।कीमत: 100 डॉलर।रिमोट बन जाएगा स्पीकरखासियत: यह स्पीकर आपकी आवाज सुन टीवी की आवाज कम ज्यादा करेगा, चैनल बदलेगा, टीवी बंद कर देगा। इस स्पीकर की साउंड क्वालिटी उत्कृष्ट है। इसमें वूफर्स, ट्वीटर्स की पूरी रेंज काम करती है।कंपनी: सोनोज, अमेरिकाकीमत: 399 डॉलर।(© 2018 Time Inc.) सर्वाधिकार सुरक्षित। टाइम मैग्जीन से अनुवादित और Time Inc. की अनुमति से प्रकाशित। पूर्व अनुमति के बिना किसी भी भाषा में पूरा या आंशिक रूप में प्रकाशित करना प्रतिबंधित। टाइम मैग्जीन और टाइम मैग्जीन लोगो Time Inc. के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हैं। इनका उपयोग अनुमति लेकर किया गया है।छोटे बच्चों के टॉयखासियत: यह प्ले किट अलग-अलग उम्र के बच्चों के लिए अलग किस्म के खेल पेश करता है। इनमें शामिल हैं 8 माह तक के बच्चों के लिए काली, सफेद इमेज के कार्ड, 7-8 माह के लिए आसान पहेलियां।कंपनी: लवएवरी, अमेरिका।कीमत: दो माह का किट 80 डालर।सोते हुए बच्चों पर नजरखासियत: बच्चों का यह झूला (क्रिब) सोते समय उनकी निगरानी करेगा। इसके दो हिस्से हैं। पैरेंट एप के जरिए सोते हुए बच्चों का लाइव फीड ले सकेंगे। दूसरा हिस्सा नमी,तापमान की जानकारी देगा।कंपनी: नैनिट, अमेरिका।कीमत: 279 डॉलर।मूड सही रखेंगे कंबलखासियत: ये कंबल ओढ़ने वाले को चिंता से मुक्ति दिलाएंगे। इनके नर्म दबाव से नर्वस सिस्टम शांत होता है। 6,9 और 11 किलो वजन के ये कंबल कई रंगों में उपलब्ध हैं।कंपनी: ग्रेविटी,अमेरिका।कीमत: 249 डॉलर।आयरनमैन सूटखासियत: 1050 हॉर्स पावर का सिस्टम पांच मिनी जेट इंजनों से चलता है। हर हाथ में दो-दो इंजन होते हैं। एक इंजन पीठ पर लगता है। इसे पहनकर उड़ सकते हैं।कंपनी: ग्रेविटी, अमेरिका।कीमत: 4 लाख 40 हजार डाॅलर।हेलमेट: इसकी एलईडी लाइट देखने में मदद करती है। मोड़ पर सिगनल देती है।पॉट्स: ये कई किस्म के बर्तनों को ढांक सकते हैं। ये लीड तीन साइज में आते हैं।वाटर हीटर: केवल पानी गर्म होता है। यूजर पानी का तापमान देख सकते हैं। शॉवर कंट्रोल करता है।एक्स बॉक्स कंट्रोलर: हाथ से लाचार लोगों के लिए गेमिंग में आसानी। चार इंच के बटनों को कोहनी और ठोढ़ी से चला सकते हैं।वायरलैस ग्लोव्स: डिजिटल हाथ की तरह काम करते हैं। थ्री डायमेंशन वीआर स्पेस प्रोफेशनल्स के लिए डिजाइन में उपयोगी।ग्रिपमैट: इस मैट के नीचे टूलबॉक्स, फोन और अन्य सामान कहीं नहीं सरकते हैं। स्थिर रहते हैं।स्वीटफोम: यह गन्ने के बाकी बचे हिस्सों से बना है। इससे बने जूते, चप्पल पर्यावरण फ्रेडली हैं।व्हाइट मीट: ये सासेज पौधों के तेल और हिस्सों से बनते हैं। मांस जैसा स्वाद देते हैं।कार्ड गेम: हैसब्रो के चीट कार्ड खेलने वालों को धोखाधड़ी करने के लिए उकसाते हैं। पकड़े जाने वाले खिलाड़ियों को दंड मिलता है।कंटेनर: रबरमेड के कंटेनरों में फल, सब्जियां अधिक समय तक सुरक्षित और फ्रेश रहती हैं।फोल्डिंग सूटकेस: सोलोगाई के सूटकेस में कई हिस्से होते हैं। कपड़ों में सिलवट नहीं पड़ती है।डिलीवरी ड्रोन: ये दो किलो वजन लेकर 120 किमी घंटे की रफ्तार से उड़ते हैं। रेंज 150 किमी।इलेक्ट्रिक स्केटबोर्ड: बैटरी चलित स्केटबोर्ड हल्का होता है। गति 30 किमी घंटा।आईरोबोट रूम्बा: सफाई करने वाला वैक्यूम कचरे को स्वयं बाहर निकालता है। एक माह तक धूल और छोटा कचरा एकत्र कर सकते हैं।इलेक्ट्रिक ट्रक: थोर कंपनी के ट्रक की कीमत डेढ़ लाख डालर है। 45 हजार किलो वजन लेकर एक बार में 500 किमी चल सकता है।प्रेग्नेंसी टेस्ट: प्लास्टिक की बजाय पेपर से प्रेग्नेंसी टेस्ट होता है।होम प्रोजेक्टर: एलजी का सिनेबीम लेजर प्रोजेक्टर दीवार या स्क्रीन पर 150 इंच की 4 के इमेज लेजर किरणों के माध्यम से पेश करता है।वाईफाई राउटर: यह कई डिवाइस को इंटरनेट सिगनल भेजता है। तेज स्पीड से चलता है।डायमंड रिएक्टर: डायमंड फाउंड्री के प्लाज्मा रिएक्टर में अन्य तरीकों की तुलना में हीरों की पॉलिश, माइनिंग में कम बिजली खर्च होती है। मेकअप किट: यूबी ब्लफ मेकअप टूल उंगलियों और चेहरे पर आसानी से चलता है।व्हीलचेयर: यह बैटरी चेयर 15 किमी तक चलती है। दो इंच ऊंचे अवरोधों को पार कर सकती है।कैंसर किट: कैंसर ग्रस्त बच्चों के लिए यह किट इलाज की तकलीफ कम करता है। इसमें इमोजी कार्ड भी होते हैं।सर्जिकल सिमुलेटर: सर्जरी की ट्रेनिंग देता है। डॉक्टर महसूस करते हैं कि वे सर्जरी कर रहे हैं।पेंटीहोस­: महिलाओं के लिए एड़ी से कमर तक पहने जाने वाली पेंटी ज्यादा चलती है।हियरिंग एड: एर्गो कंपनी का हियरिंग एड कान में लगाने पर दिखाई नहीं पड़ता है।सिंपल सोफा: बरो कंपनी का सोफा कई हिस्सों में जोड़ा जाता है। आरामदेह है। भेजना आसान है।10