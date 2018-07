अनंत देश की स्थायी समस्याएं

एक दौर में बिना डाक टिकिट लगाया खत सही पते पर पहुंच जाता था और खत लेने वाला पोस्टमैन को डाक टिकिट के पैसे दे देता था। इस व्यवस्था को बैरंग डाक कहते थे। बिमल राय की किशोर कुमार अभिनीत फिल्म ‘नौकरी’ में रोजगार की तलाश में महानगर आए बहुत से पढ़े-लिखे लोग एक मकान में रहते हैं। एक बेरोजगार ने अपने परिवार से यह तय किया था कि हर सप्ताह वे उसे एक बैरंग खत भेजा करेंगे और वह समझ जाएगा कि परिवार में सभी राजी खुशी से है। इस तरह बिना कुछ खर्च किए संवाद बना रहेगा। याद आती है निदा फाज़ली की कविता ‘मैं रोया परदेश में भीगा मां का प्यार, दिल ने दिल से बात की, बिन चिट्‌ठी बिन तार’। मजबूर मनुष्य तरह-तरह के आविष्कार करता है। कुछ भूख से जुझने के लिए पेट पर ठंडे पानी से भीगी हुई पट्‌टी बांध लेते हैं। हर तरह की आग के शमन की विधियां हैं। कभी-कभी व्यथित व्यक्ति को बार-बार शौचालय जाना होता है, जिसे कहते हैं वीपिंग थ्रू इंटेस्टाइन’ अर्थात आतड़ियों के माध्यम से आंसू बहाना गोयाकि आंसू केवल आंख से नहीं बहते।इसी फिल्म में नायक जिस कमरे में रहता है, उसकी खिड़की से नायिका के घर की खिड़की नज़र आती है और दोनों में प्रेम हो जाता है। इसका मतलब यह है कि मेहमूद की ‘पड़ोसन’ की कथा के बीज भी इसी फिल्म में मौजूद थे। राहुलदेव बर्मन ने ‘पड़ोसन’ में कालजयी गीत की रचना की थी- ‘मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद-सा मुखड़ा रहता है’। इस फिल्म में बेरोजगार जिस मकान रहते हैं, उस मकान में सबका एक साझा नौकर भी है। वह बेरोजगार के तकिये के नीचे कुछ पैसे रख देता है। इस तरह सारे पात्र मानवीय करुणा को ही अभिव्यक्त करते हैं।फिल्म में कोई भी मुद्‌दा प्रस्तुत किया जाए, उसमें प्रेमकथा अनिवार्य है। यहां तक कि वनमानुष की फिल्म ‘किंगकांग’ में भी एक प्रेम-कथा पिरोई गई है। इस फिल्म में नायक को मुंबई में नौकरी मिली है परंतु कोलकाता की पड़ोसन का परिवार उसके लिए रिश्ता लाता है तो वह घर छोड़कर भाग जाती है। सुखद अंत यह है कि प्रेमियों की मुलाकात होती है और वे एक ही घर में बिना ब्याहे ही साथ रहते हैं गोयाकि बिमल रॉय ने ‘लिव-इन-रिलेशनशिप’ की भी कल्पना कर ली थी। आज इस तरह के रिश्ते लगभग आम बात हो गई है। एक फिल्मकार वर्तमान से परिचित रहते हुए भविष्य का आकल्पन भी कर लेता है तथा भूतकाल से प्रेरणा लेता है। इस तरह कला क्षेत्र में वक्त के सभी दौर एक-दूसरे से गलबहियां करते नज़र आते हैं। फिल्म के अन्य बेरोजगारों की भी व्यथा-कथाएं फिल्म में पिरोई गई हैं। फिल्म का हर पात्र एक प्रश्न है, जिसका जवाब न उस समय मिला और न ही वर्तमान में मिल रहा है, जबकि बेरोजगारी विकराल रूप धारण कर चुकी हैं।इस फिल्म का संपादन ऋषिकेश मुखर्जी ने किया था। तीन दशक बाद मुखर्जी मोशाय ने भी राज कपूर अभिनीत ‘नौकरी’ नामक फिल्म बनाई थी परंतु वह उबाऊ फिल्म सिद्ध हुई। बिमल राय तो फिल्म बिरादरी में वैष्णव कवि की भांति फिल्में रचते रहे। बरसात के मौसम में पकौड़े खाने की परम्परा है। बेरोजगारों को सलाह दी जा रही है कि वे पकौड़े तलने का व्यवसाय करें। सच तो यह है कि व्यवस्था की कड़ाही में बेरोजगार ही तले जा रहे हैं।फिल्म में एक दर्दनाक दृश्य में एक बेरोजगार रेल की पटरी पर लेटकर आत्महत्या करना चाहता है। नायक उसे बचा लेता है। क्लाइमैक्स में नायक को खुदकुशी करने से नायिका बचा लेती है। एक लोकेशन पर दो दृश्य संजोकर कथा में करुणा के प्रवाह को गति प्रदान की जाती है। बिमल राय ने कोलकाता की कंपनी न्यू थिएटर्स में फिल्म विधा का ज्ञान प्राप्त किया था और ताउम्र वे अपने को मांजते रहे। फिल्म का यात्री अथक चलते रहता है। किसी भी हरे-भरे वृक्ष की छांव उसे लुभाती नहीं। इस फिल्म में शैलेन्द्र के गीत थे। फिल्म का प्रारंभ ही होता है एक गीत से ‘छोटा सा घर होगा बादलों की छांव में’। रोटी, कपड़ा और मकान हमेशा आम आदमी का सपना रहे हैं। कोई आम आदमी हलवा-पूरी या बिरयानी का स्वप्न देखने का साहस नहीं करता। एक बार निदा फाज़ली ने कहा कि स्वप्न में वे चौपाटी पर मूंगफली खा रहे थे। उनके साधन संपन्न मित्र ने कहा कि ख्वाब में तो बादाम खाया करो। हाजिरजवाब निदा फाज़ली ने कहा कि बादाम तो खा लेते परंतु उसे पचाते कैसे। गरीब की आंतें बादाम नहीं पचा पाती। उसे मुरमुरे ही खाने चाहिए।जयप्रकाश चौकसेjpchoukse@dbcorp.inÁतिग्मांशु धूलिया के निर्देशन में बन रही फिल्म ‘मिलन टॉकीज’ की रिलीज डेट अनाउंस कर दी गई है। यह फिल्म अगले साल 18 जनवरी को रिलीज होगी। इस फिल्म में अली फजल के अपोजिट साउथ फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस श्रद्धा श्रीनाथ बाॅलीवुड में डेब्यू करेंगी। वे इससे पहले ‘विक्रम वेधा’ जैसी हिट फिल्म में नजर आ चुकी हैं। इस फिल्म की कहानी सिंगल स्क्रीन सिनेमा के बीच पनपी लव स्टोरी के इर्द-गिर्द बुनी गई है। इस रोमांटिक फिल्म की शूटिंग लखनऊ और मथुरा में की गई है। इसमें आशुतोष राणा, संजय मिश्रा, सिकंदर खेर और पंकज त्रिपाठी जैसे कलाकार भी नजर आएंगे।Áरणबीर कपूर और अमिताभ बच्चन इन दिनों न्यूयॉर्क में अयान मुखर्जी की अगली फिल्म ‘ब्रह्मास्त्र’ की शूटिंग में बिजी हैं। फिल्म में आलिया भट्‌ट, नागार्जुन और मौनी रॉय जैसे कलाकार भी हैं। फिल्म के सेट से जुड़ी तस्वीरें आलिया अकसर शेयर करती हैं। लेकिन इस बार अमिताभ बच्चन ने अपने ट्िवटर अकाउंट पर रणबीर कपूर के साथ कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों में दोनों न्यूयॉर्क की सड़कों पर एंजॉय कर रहे हैं। रणबीर अपने फोन से अमिताभ बच्चन के साथ सेल्फी क्लिक कर रहे हैं। इसे शेयर करते हुए अमिताभ ने लिखा है...Out on a walk on the streets of NYC with THE Ranbir Kapoor... selfies and all...DHADAK(2018) ‌ 8.71 CRBollywood Debut...Áटीवी एक्टर शरद मल्होत्रा की एक्स-गर्लफ्रेंड पूजा बिष्ट जल्द ही बॉलीवुड में डेब्यू करेंगी। उन्होंने दो फिल्में साइन की हैं। इसमें से एक फिल्म की शूटिंग उन्होंने पहले ही पूरी कर ली है और अब वे इनके रिलीज का इंतजार कर रही हैं। पूजा ने बताया, ‘मैंने ‘मुश्किल’ नाम की फिल्म की शूटिंग की है। इस हॉरर फिल्म में मेरे साथ रजनीश दुग्गल और कुणाल रॉय कपूर भी हैं। फिल्म की कहानी ग्रीस और बनारस के बैकग्राउंड पर बेस्ड है।Bhansali’s NextÁसलमान खान एक बार फिर निर्देशक संजय लीला भंसाली के साथ काम कर सकते हैं। सुनने में आया है कि भंसाली पहले सलमान को ‘बाजीराव-मस्तानी’ में लेना चाहते थे, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाए। अब दोनों एक साथ मलयालम फिल्म ‘पुलिमुरुगन’ का रीमेक बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। भंसाली इस फिल्म में पहले ऋतिक रोशन काे कास्ट करना चाहते थे लेकिन उन्होंने ऋतिक ने इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया। भंसाली के अलावा साउथ के फेमस एक्टर मोहनलाल भी ‘पुलिमुरुगन’ का रीमेक बनाना चाहते हैं। वे इस फिल्म के हिंदी राइट्स पाने की कोशिश कर रहे हैं। इस फिल्म को लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। सुनने में आ रहा है कि सलमान को इस फिल्म का सब्जेक्ट बेहद पसंद आया है। ‘पुलिमुरुगन’ ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त प्रदर्शन किया था। इस फिल्म की कहानी एक लॉरी ड्राइवर के इर्द-गिर्द बुनी गई है जो आदमखोर बाघों का शिकार करने में एक्सपर्ट है। चर्चा है कि इस फिल्म के अलावा भंसाली और सलमान ‘इंशाअल्लाह’ में भी काम कर सकते हैं। इस फिल्म का टाइटल भी रजिस्टर करा लिया गया है। सलमान और संजय ने इससे पहले ‘खामोशी’ और ‘हम दिल दे चुके सनम’ जैसी हिट फिल्मों में साथ काम किया हैं।Áरविवार को रोहित शेट्‌टी अौर अजय देवगन की हिट फिल्म ‘सिंघम’ काे रिलीज हुए सात साल पूरे होने पर फैंस में जबरदस्त उत्साह बना रहा। सोशल मीडिया पर पूरे दिन #7yearsofSingham ट्रेंडिंग बना रहा। इस माैके पर डायरेक्टर रोहित शेट्‌टी ने ट्वीट किया, ‘आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया। फिल्म ‘सिंघम’ को सात साल पूरे हो चुके हैं। पूरी यूनिट फिल्म की सक्सेस को सेलिब्रेट कर रही है। मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने ‘सिंघम’ को एक आइकॉनिक कैरेक्टर बनाया। Thank You!’क रण जौहर की फिल्म ‘धड़क’ से डेब्यू करने वाले स्टार किड्स ईशान खट्‌टर और जाह्नवी कपूर ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी है। फिल्म ने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर 8.71 रुपए का कलेक्शन करके बड़ी ओपनिंग की है। मराठी ब्लॉकबस्टर ‘सैराट’ से प्रेरित इस फिल्म को शशांक खेतान ने निर्देशित किया है। करण जौहर ने अपने बैनर धर्मा प्रोडक्शन और जी स्टूडियोज के तले इस फिल्म को दर्शकों के सामने नए तरीके से पेश करने की कोशिश की है। ‘धड़क’ ने पहले दिन 8.71 और दूसरे दिन 11.04 करोड़ रुपए के कलेक्शन के साथ दो दिन में 19.75 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है।ईशान और जाह्नवी की फ्रेश जोड़ी ने इस रोमांटिक फिल्म के जरिेए लोगों का दिल जीत लिया। नेपोटिज्म जैसी आलोचनाओं को दरकिनार करते हुए दोनों ने अपना बेस्ट परफार्मेंस दिया है। उन्होंने यह साबित किया है कि वे इंडस्ट्री में लंबी पारी खेलने के लिए तैयार हैं। इससे पहले 2012 में करण जौहर के ही बैनर तले बनी फिल्म ‘स्टूडेंट ऑफ द ईयर’ के जरिए वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा और आलिया भट्‌ट ने बड़ी ओपनिंग की थी। इस फिल्म ने पहले ही दिन 8 करोड़ रुपए की कमाई की थी। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के अनुसार, ‘सैराट’ ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, लेकिन ‘धड़क’ इंटरनेशनली लेवल की ऑडियंस के हिसाब से बनाई गई है। इस फिल्म को रिलीज हुए तीन दिन हो चुके हैं और इसे लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। उम्मीद है यह फिल्म कई और रिेकॉर्ड्स बनाएगी।SOTY (2012)‌ 8 CRHERO (2015) ‌‌ 6.69 CRÁरविवार को रोहित शेट्‌टी अौर अजय देवगन की हिट फिल्म ‘सिंघम’ काे रिलीज हुए सात साल पूरे होने पर फैंस में जबरदस्त उत्साह बना रहा। सोशल मीडिया पर पूरे दिन #7yearsofSingham ट्रेंडिंग बना रहा। इस माैके पर डायरेक्टर रोहित शेट्‌टी ने ट्वीट किया, ‘आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया। फिल्म ‘सिंघम’ को सात साल पूरे हो चुके हैं। पूरी यूनिट फिल्म की सक्सेस को सेलिब्रेट कर रही है। मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने ‘सिंघम’ को एक आइकॉनिक कैरेक्टर बनाया। Thank You!’Áसलमान खान एक बार फिर निर्देशक संजय लीला भंसाली के साथ काम कर सकते हैं। सुनने में आया है कि भंसाली पहले सलमान को ‘बाजीराव-मस्तानी’ में लेना चाहते थे, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाए। अब दोनों एक साथ मलयालम फिल्म ‘पुलिमुरुगन’ का रीमेक बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। भंसाली इस फिल्म में पहले ऋतिक रोशन काे कास्ट करना चाहते थे लेकिन उन्होंने ऋतिक ने इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया। भंसाली के अलावा साउथ के फेमस एक्टर मोहनलाल भी ‘पुलिमुरुगन’ का रीमेक बनाना चाहते हैं। वे इस फिल्म के हिंदी राइट्स पाने की कोशिश कर रहे हैं। इस फिल्म को लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। सुनने में आ रहा है कि सलमान को इस फिल्म का सब्जेक्ट बेहद पसंद आया है। ‘पुलिमुरुगन’ ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त प्रदर्शन किया था। इस फिल्म की कहानी एक लॉरी ड्राइवर के इर्द-गिर्द बुनी गई है जो आदमखोर बाघों का शिकार करने में एक्सपर्ट है। चर्चा है कि इस फिल्म के अलावा भंसाली और सलमान ‘इंशाअल्लाह’ में भी काम कर सकते हैं। इस फिल्म का टाइटल भी रजिस्टर करा लिया गया है।HEROPANTI (2014)‌ 6.51 CRHeard This?Releasing Next Year...फरीदाबाद, सोमवार 23 जुलाई, 2018 |दूसरे डेब्यू एक्टर्स से बेहतर साबित हुए ईशान-जाह्नवीन्यूकमर्स ईशान और जाह्नवी की फिल्म ‘धड़क’ 8.71 करोड़ रुपए के फर्स्ट डे कलेक्शन के साथ सबसे टॉप पर है। यह फिल्म अभी और कलेक्शन करेगी। करण जौहर की इस फिल्म ने उनकी ही पिछली फिल्म ‘स्टूडेंट ऑफ द ईयर’ का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। इसके अलावा ‘धड़क’ ने टाइगर श्रॉफ-कृति सेनन स्टारर फिल्म ‘हीरोपंती’, सूरज पंचोली-अथिया शेट्‌टी स्टारर फिल्म ‘हीरो’ और अर्जुन कपूर-परिणिति चोपड़ा स्टारर फिल्म ‘इशकजादे’ को भी पछाड़ दिया है।ISHAQZAADE (2012)‌ 6.48 CRÁप्रभास और श्रद्धा स्टारर फिल्म ‘साहो’ की रिलीज डेट चेंज की जा सकती है। फिलहाल इस फिल्म के फाइनल शेड्यूल की शूटिंग की जा रही है। अगले दो महीने में इस फिल्म की शूटिंग पूरी हो जाएगी। इसके बाद मेकर्स इसके वीएफएक्स पर काम करेंगे। मेकर्स इस फिल्म को अगले साल फरवरी में रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं। फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन में अभी थोड़ा वक्त और लगेगा। इस फिल्म में नील नितिन मुकेश और जैकी श्रॉफ जैसे कलाकार भी नजर आएंगे।Áकंगना रनोट अपनी अपकमिंग फिल्म ‘मणिकर्णिका : द क्वीन अॉफ झांसी’ को एक बड़े स्केल पर प्रमोट करने की प्लानिंग कर रही हैं। सुनने में आया है कि उन्होंने अपने खास दोस्त आमिर खान से भी फिल्म प्रमोशन की कमान संभालने के लिए कहा है। कंगना का मानना है कि उनकी यह परफार्मेंस अब तक निभाए गए सभी किरदारों में सबसे बेस्ट है। वे चाहती हैं कि यह फिल्म ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। ऐसे में उन्होंने आमिर की प्रमोशन स्ट्रेटेजी फॉलो करने का डिसीजन लिया है। यह फिल्म 26 जनवरी पर रिलीज होगी।03