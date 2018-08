भाषा नहीं, बोलने का तरीका उत्तम होना चाहिए

अगर मातृभाषा अंग्रेजी नहीं है तो प्रेजेंटेशन देना तनावपूर्ण हो सकता है। ऐसे में जितना जरूरी लगे उससे कुछ देर ज्यादा अभ्यास किया जा सकता है। पावरपॉइंट स्लाइड्स मायने रखते हैं, लेकिन अपना प्रेजेंटेशन जोर से पढ़ना भी जरूरी है। इसे धीमी गति के साथ बोलते हुए शुरू किया जा सकता है। शब्दों की जमावट करके पूरे आत्मविश्वास के साथ बोलना चाहिए। पहले और दूसरे मिनट में सुनने वाले आपकी आवाज से परिचित हो जाते हैं। एक्सेंट को लेकर चिंतित हैं, तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्सेंट सभी का होता है। बोलने के बीच में कई बार रुककर पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रेजेंटेशन देना चाहिए।(स्रोत: थ्री टिप्स फॉर प्रेजेंटिंग इन इंग्लिश व्हेन यू आर नॉट ए नेटिव स्पीकर, डेबोराह ग्रेसन रीगल)मातृभाषा अंग्रेजी नहीं है, लेकिन प्रेजेंटेशन अंग्रेजी में देना है, ऐसे में क्या करना चाहिए ये जानते हैं हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू से।अगर मातृभाषा अंग्रेजी नहीं है तो प्रेजेंटेशन देना तनावपूर्ण हो सकता है। ऐसे में जितना जरूरी लगे उससे कुछ देर मातृभाषा अंग्रेजी नहीं है, लेकिन प्रेजेंटेशन अंग्रेजी में देना है, ऐसे में क्या करना चाहिए ये जानते हैं हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू से। कई बार आपको बड़ी और जरूरी मीटिंग में शामिल होना पड़ता है। ये साबित करने के लिए कि आपका इस मीटिंग में होना फायदेमंद है, पहले से ही सक्रिय रहना चाहिए। अगर मीटिंग में नहीं बुलाया है तो गंभीरता से विचार करें कि क्यों नहीं बुलाया गया। ये गलती से हुआ है या आयोजक ने सोच-समझकर ऐसा किया। खुद से सवाल करें कि इस चर्चा में अपनी तरफ से आप क्या योगदान दे सकते हैं। मीटिंग का लक्ष्य पहले से कैसे जान सकते हैं और कैसे आयोजक को स्पष्ट कर सकते हैं? इसके बाद अपने काम करने के तरीके का आकलन करें।(स्रोत: हाउ टू गेट यॉरसेल्फ इन्वाइटेड टू इंपॉर्टेंट मीटिंग्स, नीना बोमैन)ईस्कलस एक ग्रीक त्रासदी लेखक थे। इन्हें "फादर ऑफ ट्रैजेडी' भी कहा जाता था। बहुत सी पुरानी त्रासदियां काफी हद तक इनके नाटकों के जरिए ही समझ में आती हैं।जो सीखता है वह परेशान भी होता है।दुख के समय, सुख के दिनों को याद करके जो पीड़ा होती है, उससे बड़ा दर्द कोई नहीं है।खुशी वह चुनाव है, जिसे पाने के लिए कई बार कड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है। मतलब है हमेशा जवां बने रहना, चाहे फिर आपकी उम्र कुछ भी हो।घुटने के बल जीने से तो बेहतर है पैरों पर खड़े होकर मरना।गलती तो दुनिया के सबसे समझदार व्यक्ति से भी हो सकती है।गिरे हुए व्यक्ति को लात मारना मनुष्यों का ही स्वभाव रहा है।दैिनक भास्कर, फरीदाबाद, रविवार, 19 अगस्त 2018सोसायटी: टेेनिस की सुपर स्टार के सामने टॉप पर पहुंचने और मां की भूमिका निभाने की चुनौतीसीन ग्रेगरीसिलिकॉन वैली में अगस्त माह के एक दिन सेरेना विलियम्स अपने स्पेनिश स्टाइल घर का पिछला दरवाजा खोलती हैं, जहां वे अपने पति टेक्नोलॉजी उद्यमी अलेक्सिस ओहानियन के साथ रहती हैं। आंगन में बने टेनिस कोर्ट के दरवाजे के पास नीबू के पेड़ लहलहा रहे हैं। पास ही सेनफ्रांसिस्को की खाड़ी के ऊपर उड़ते प्लेन दिखाई पड़ते हैं। वे कोर्ट में हर एंगिल से शॉट मार रही हैं। उनके फिटनेस गुरू मैकी शिलस्टोन उन्हें 30 सेकंड का ब्रेक लेने की सलाह देते हैं। वे पानी देना चाहते हैं पर सेरेना इनकार कर देती हैं। अंतत: वह प्रेक्टिस बंद करती हैं। इस बीच पिछले दरवाजे से उनकी सालभर की बेटी ओलंपिया को लाया जाता है। वह उसके साथ खेलती हैं। थोड़ी देर बाद ओलंपिया को अंदर ले जाते हैं। फिर प्रेक्टिस शुरू करते ही सेरेना पूछती हैं, मैं हमेशा सोचती हूं मेरी बेटी क्या कर रही होगी?करोड़ों कामकाजी पेरेंट्स को हर दिन इस सवाल से जूझना पड़ता है। किसी भी कामकाजी मां के लिए सेरेना जैसा बनना मुश्किल है। वे बताती हैं,गर्भावस्था का समय आसान था लेकिन डिलीवरी के साथ कई समस्याएं खड़ी हो गईं। उनकी जिंदगी खतरे में पड़ गई थी। कई सर्जरी के बाद उनकी हालत में सुधार हुआ। वे छह सप्ताह तक बिस्तर पर रहीं। इतनी कमजोर हो गई थीं कि खुद चल नहीं सकती थीं। ओलंपिया को जन्म देने के लिए उन्हें भारी तकलीफ उठानी पड़ी थी। वे कहती हैं,उसे छोड़ना मुश्किल है।सेरेना जैसी वर्ल्ड क्लास एथलीट के लिए मां की जिम्मेदारी निभाना बहुत कठिन है। विंबलडन में फाइनल तक पहुंचने पर दुनिया भर की महिलाओं ने उनका हौसला बढ़ाया था। उन्होंने कहा, मैंने विंबलडन का सफर उन सभी माताओं को समर्पित किया जो मुश्किल दौर से गुजर चुकी हैं। कई बार मैं रो पड़ती हूं। सेरेना क्ले कोर्ट की ट्रेनिंग के लिए फ्रांस पहुंची तो कोच ने उनसे अपने खेल की खातिर ओलंपिया को ब्रेस्ट फीड करने से मना किया।सेरेना कहती हैं, मेरे कोच महिला नहीं हैं। उनके लिए उस रिश्ते को समझना मुश्किल है। मेरे लिए दिन का सबसे अच्छा समय वह होता था जब ओलंपिया को ब्रेस्ट फीड करती थी। लेकिन,सेरेना टॉप पर भी पहुंचना चाहती थीं। वे बताती हैं, ऐसा करने के लिए ओलंपिया की ब्रेस्ट फीडिंग बंद करनी पड़ेगी। एक दिन मैंने ओलंपिया की ओर देखा और कहा,सुनो मम्मी अपनी शारीरिक फिटनैस वापस चाहती है। इसलिए अब मम्मी ब्रेस्ट फीड करना बंद करेगी। इसके बाद सेरेना ने कोच मोरातोग्लू के ट्रेनिंग प्लान का पालन शुरू किया। जुलाई में सेरेना ने विंबलडन के ग्रास कोर्ट पर अपना रोमांचक अभियान शुरू किया। वे फाइनल में आंजलिक कर्बर से हार गईं। अपने करिअर में 18 ग्रेंड स्लेम टाइटल जीत चुकी क्रिस एवर्ट कहती हैं, मैंने जीतने की भूख,इच्छाशक्ति और मानसिक दृढ़ता वाला सेरेना जैसा एथलीट नहीं देखा है। सेरेना अपने घर में ट्रेनिंग के दौरान फोन पर टाइमर लगाती हैं। वे हर आधा घंटे बाद घर के अंदर जाकर ओलंपिया के साथ कुछ मिनट गुजारती हैं।सेरेना शुरुआत में ओलंपिया को किसी अन्य व्यक्ति को देने में हिचकती थीं। सेरेना बताती हैं, एक मां के रूप में विफल रहने की गहरी असुरक्षा का अहसास उनसे ऐसा करवाता था। इंस्टाग्राम पर गर्भावस्था का फोटो डालने के बाद सेरेना सोशल मीडिया के दबाव से प्रभावित हो गईं थीं। अब उन्होंने अपना पेट कम करने के लिए ट्रेनर के साथ अभ्यास शुरू किया है। मुझे इस बात से चिढ़ हो रही है कि मैं सोशल मीडिया के दबाव में आ गई। सभी महिलाएं इन बातों से प्रभावित होती हैं। खेल के मैदान में लौटने के बाद सेरेना ने नौकिरियों और अन्य कार्यस्थलों में औरतों से होने वाले भेदभाव के संबंध में बोलना शुरू किया है। उन्होंने सवाल उठाया कि मातृत्व अवकाश से लौटने के बाद टूर्नामेंट के ड्रा में महिलाओं की वरीयता क्यों घट जाती है। ओलंपिया का जन्म होने से पहले सेरेना दुनिया की टॉप रैंक खिलाड़ी थी। फ्रेंच ओपन में उन्हें कोई सीड नहीं मिली। यह ऐसी सजा है जो अन्य खिलाड़ियों को बच्चों को जन्म देने से रोक सकती है।एरिन बेकर/कोरयार्डूदोपहर के तपते सूर्य की रोशनी में पीले रंग का अंडे के आकार का पत्थर जमीन से खोदी गई मिट्‌टी के बीच दमक रहा था। 16 वर्ष के खदान मजदूर कोम्बा जॉनबुल ने पहले कभी हीरा नहीं देखा था लेकिन वह समझ गया कि उसके हाथ कोई बड़ी चीज लग गई है। पश्चिम अफ्रीकी देश सिएरा लिओन के जंगलों में काम कर रहे एक अधिक अनुभवी मजदूर को उसने पत्थर दिखाया। जॉनबुल समझ गया कि अब वह गरीब नहीं रहेगा। पिता की मृत्यु के बाद उसे 12 वर्ष की आयु में स्कूल छोड़ना पड़ा था। वह सोचने लगा अगर यह पत्थर हीरा निकला तो वह स्कूल वापस जा सकेगा। सिएरा लिओन के अधिकतर लोगों के लिए हीरे वरदान की जगह अभिशाप साबित हुए हैं। 1930 में ब्रिटिश शासकों द्वारा पहली बार हीरे के भंडारों की खोज के बाद इस छोटे से देश में उच्च कोटि के लगभग 90 लाख कैरेट हीरे निकाले जा चुके हैं। हीरों के कारोबार को लेकर दस वर्ष तक गृहयुद्ध चला था। 2002 में खत्म हुए इस युद्ध में 50 हजार से ज्यादा लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। कीमती हीरों की तस्करी से विद्रोहियों के गिरोह हथियार खरीदते थे। विश्व के सबसे गरीब देशों में शामिल सिएरा लिओन हीरों से निकली अकूत संपदा से वंचित रहा है।13 मार्च,2017 को जॉन बुल को मिले हीरे ने यह तस्वीर बदल दी है। 709 कैरेट वजनी हीरा सिएरा लिओन में मिले हीरों में तीसरा सबसे बड़ा और विश्व का 15 वां सबसे बड़ा हीरा है। जॉन बुल के खदान मालिक पादरी इमेनुअल मोमोह हीरे को तस्करी के जरिए देश के बाहर भेजने की बजाय सीधे सरकार के पास ले गए। इससे पहले सभी बड़े हीरों की तस्करी होती थी।सरकार ने वादा किया कि हीरे की नीलामी से मिले धन का 15 प्रतिशत भाग कोनो जिले के कोरयार्डू गांव में सार्वजनिक सुविधाओं पर खर्च किया जाएगा जहां जॉन बुल को हीरा मिला था। 4 दिसंबर,2017 को डायमंड ट्रेड नेटवर्क रेपपोर्ट ग्रुप के संस्थापक मार्टिन रेपापोर्ट द्वारा की गई नीलामी में ब्रिटिश ज्वेलर लारेंस ग्राफ ने हीरा 65 लाख 36360 डॉलर में खरीदा था।भ्रष्टाचार और कुशासन से प्रभावित देश में लोगों को पहली बार सरकार की जवाबदेही को समझने का मौका मिला था। हीरा मिलने के एक वर्ष बाद जब टाइम ने कोरयार्डू का दौरा किया तो पाया कि लोग संदेह करने लगे कि उन्हें बेवकूफ तो नहीं बनाया गया है। यह गांव सड़कों,पीने के पानी जैसी सुविधाओं से वंचित है। सरकार को हीरा देने वाले मोमोह ने कहा,आसपास के गांव वाले हमारी खिल्ली उड़ा रहे हैं। वह निराश हो चुका था। लेकिन,चार माह बाद राष्ट्रीय चुनावों के बाद नई सरकार के आते ही गांव में काम शुरू हो गया। यह सरकार भ्रष्टाचार खत्म करने का वादा कर सत्ता में आई है। मोमोह को सरकारी अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि बारिश का मौसम खत्म होने पर सितंबर माह के बाद काम तेज होगा। मोमोह के हिस्से में 24 लाख डॉलर आए। जॉन बुल को 1 लाख 15 हजार डॉलर मिले हैं। इससे वह स्कूल खोलेगा। पढ़ाई के लिए कनाडा जाएगा।(© 2018 Time Inc.) सर्वाधिकार सुरक्षित। टाइम मैग्जीन से अनुवादित और Time Inc. की अनुमति से प्रकाशित। पूर्व अनुमति के बिना किसी भी भाषा में पूरा या आंशिक रूप में प्रकाशित करना प्रतिबंधित। टाइम मैग्जीन और टाइम मैग्जीन लोगो Time Inc. के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हैं। इनका उपयोग अनुमति लेकर किया गया है।