क्या क्रिकेट में ‘टॉस’ रद्द होगा?

सं जय दत्त और नरगिस फाखरी इन दिनों किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में फिल्म "तोरबाज' की शूटिंग कर रहे हैं। फिल्म के सेट से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। फिल्म में किर्गिस्तान के कई लोकल आर्टिस्ट भी शामिल किए गए हैं। गिरीश मलिक के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में संजय दत्त आर्मी ऑफिसर और नरगिस फाखरी एनजीओ वर्कर का रोल प्ले कर रही हैं।इस समय आई.पी.एल. क्रिकेट तमाशे का यह सत्र अपने चरम पर पहुंच गया है। इस समय यह मुद्दा उठाया गया है कि क्या किसी भी फॉर्मेट में टॉस को रद्द किया जाए गोयाकि कप्तान हवा में सिक्का नहीं उछालेगा और सिक्का किस करवट गिरे यह महत्वपूर्ण नहीं रह जाएगा। रमेश सिप्पी की फिल्म ‘शोले’ की अंतिम रील में वीरू को ज्ञात होता है कि जय ने जिस सिक्के का इस्तेमाल किया, उसमें दोनों तरफ एक ही छवि अंकित है। इस तरह वीरू को जय के त्याग का ज्ञान प्राप्त होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि फिल्मकार इस बात से डरा है कि जय का विवाह ठाकुर की विधवा बहु से करता दिखने पर परम्परा के प्रति समर्पित दर्शक खफा हो जाएंगे? उन्हें क्या पता कि उनके जन्म के पूर्व ही विधवा विवाह पर साहसी फिल्म बन चुकी थी। सिक्के से जुड़ी कहावत है कि ‘चित भी अपनी और पट भी अपनी’ और राजनीति में यह कहावत चरितार्थ होते देखी जा सकती है।कुछ लोग जीवन के हर मोड़ पर सिक्का उछालते हैं और किसी बदनसीब का सिक्का गिरने पर भी खड़ा ही रहता है। निर्णय नहीं कर पाने वाले हैमलेट और देवदास के सिक्के जमीन पर खड़े रहते हैं। कुरुक्षेत्र में अर्जुन के साथ श्रीकृष्ण नहीं होते तो वह भी दुविधा का शिकार हो जाता। क्रिकेट को भाग्य का खेल कहा जाता है। सिक्के का ऊंट किस करवट बैठेगा यह बताना कठिन होता है।घरेलू टीम पिच ऐसे बनाती है कि उनकी टीम को लाभ मिले। सभी देश ‘पिच डॉक्टिंग’ करते हैं। चुनावी मैदान में भी जाति व धर्म इत्यादि की जंगली घांस उगती है। पूजा में लॉन की घास नहीं वरन् दूर्वा का उपयोग किया जाता है। जिन घरों की देखभाल नहीं की जाती, उनकी दीवारों की दरारों में हरी घास उग जाती है जिसे ग़ालिब साहब ने इस तरह बयान किया है - ‘उग रहा है दर-ओ-दीवार पर सब्जा, हम बयांबा में हैं और घर में बहार आई है’।एक और महान कवि का कहना है धरती पर उगी हरी घांस रुमाल की तरह है, जिसके एक कोने पर ईश्वर के हस्ताक्षर हैं जिसे हम देख नहीं पाते। कहावत तो यह भी है कि ग्रीष्ण ऋतु में गधे इस भरम में मोटे हो जाते हैं कि उन्होंने ही सारी घास खाई है और मैदान साफ कर दिया है।बहरहाल भाग्य को इस तरह भी परिभाषित किया गया है कि जीवन में सही समय पर अच्छे लोगों से मुलाकात होने जाने से ही संकट समाप्त हो जाते हैं और बुरे लोगों का मिलना सारे समाज का बुरा वक्त होता है। एक विज्ञापन फिल्म की टैग लाइन है कि इस जगह पूंजी निवेश करें तो भविष्य में बढ़ने वाली महंगाई का सामना आप कर सकेंगे गोयाकि महंगाई पर अंकुश लगाने के वादे महज लफ्फाजी थे।सिक्कों को तांबे या पीतल के बरतन में रखकर, उसमें अपने परिवार का इतिहास लिखकर धरती में गाड़ दिया जाता है। कुछ वर्षों बाद उसी स्थान पर खुदाई करें तो वह खजाना नहीं मिलता। धरती के भीतर वैसी ही लहरें चलती हैं जैसे समुद्र की सतह पर हम देखते हैं। यह तांबे का बरतन भी एक किस्म का टॉस ही है, जाने कब कैसे मिले।गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर की एक कहानी में एक कंजूस ने अपनी दौलत एक तलघर में रखी है और उसे किसी ने कहा कि किसी अबोध को तलघर में मरने के लिए छोड़ दो तो वह सांप बनकर खजाने की रक्षा करता है। एक दिन नदी के किनारे किसी का इन्तजार करते अबोध को लाकर वह तलघर में बंद करता है। उसकी कंजूसी से तंग आकर उसका इकलौता बेटा घर छोड़कर चला गया था। वह वापस आकर अपने पिता को कहता है कि उसका पोता यहां आया है।वह नदी तट पर उसका इंतजार कर रहा था। उसने ही उसे अपने पुत्र को पहले भेजा था। वह अपने पिता को सुखद आश्चर्य देना चाहता है। पिता चीखकर गिर पड़ता है। उसने जिस अबोध को तलघर में मरने के लिए छोड़ा था, वह उसका अपना वारिस था। जीवन के खेल में टॉस की निर्णायक भूमिका को तर्क स्वीकार नहीं करता परन्तु प्रकाश पुंज में खड़ा व्यक्ति यह नहीं जानता कि अंधकार का क्षेत्र कितना विराट है।जयप्रकाश चौकसेjpchoukse@dbcorp.inChunky PandeyRaj Kundra, Sunanda Shetty,Shamita Shetty, Shilpa ShettyKundra and her son,Viaan Raj KundraBhavana Pandey with daughterAnanya PandeyHeard This?Áसलमान खान अभिनेता, निर्माता, गायक आैर एक अच्छे पेंटर भी हैं। अब वे अपनी अगली फिल्म ‘रेस 3’ के जरिए डिस्ट्रीब्यूटर भी बनने जा रहे हैं। ट्रेड से जुड़े लोगों के मुताबिक, ‘सलमान की कंपनी द्वारा उठाया गया यह एक बड़ा कदम है क्योंकि सलमान अब तक कई बड़ी फिल्मों को प्रोड्यूस कर चुके हैं। उन्होंने 2015 में रिलीज हुई फिल्म बजरंगी भाईजान भी प्रोड्यूस की थी। अब वे फिल्म डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे। ‘रेस-3’ को सलमान के प्रोडक्शन हाउस द्वारा डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी।Janhvi Kapoorरविवार को मुंबई में कई सेलेब्रिटीज फैमिली मेंबर्स के साथ हैंग आउट करते हुए नजर अाए। करिश्मा और करीना कपूर बच्चों के साथ मां बबीता के घर पहुंचीं। वहीं जाह्नवी कपूर पिता बोनी कपूर के साथ फिल्म देखने पहुंची। इसके अलावा चंकी पांडे और शिल्पा शेट्‌टी कुंद्रा भी अपने परिवार के साथ अलग-अलग रेस्त्रां के बाहर स्पॉट हुए।पिछले साल रिलीज हुई तेलुगू फिल्म "अर्जुन रेड्‌डी' का हिंदी रीमेक बनने जा रहा है। इस फिल्म के लिए मेकर्स पहले ही शाहिद कपूर को कास्ट कर चुके हैं। अब उनके अपोजिट तारा सुतारिया को कास्ट किया गया है।Áटाइगर श्राॅफ के अपोजिट फिल्म ‘स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2’ से डेब्यू करने जा रहीं एक्ट्रेस तारा सुतारिया के हाथ एक और बड़ा प्रोजेक्ट लगा है। वे तेलुगू ब्लॉकबस्टर ‘अर्जुन रेड्‌डी’ के हिंदी रीमेक में दिखाई देंगी। इस फिल्म में शाहिद कपूर लीड रोल निभाएंगे और तारा इसमें शाहिद की लव इंट्रेस्ट का रोल प्ले करेंगी। फिल्म की कहानी गुस्सैल मेडिकल स्टूडेंट अर्जुन रेड्‌डी के इर्द-गिर्द बुनी गई है। ऑरिजनल फिल्म में एक्टर विजय देवरकोंडा ने यह रोल निभाया था। जबकि फीमेल लीड रोल एक्ट्रेस शालिनी पांडे ने प्ले किया था। इस फिल्म का निर्देशन संदीप रेड्‌डी वंगा ने किया था जो इसके हिंदी रीमेक का भी निर्देशन करेंगे। फिल्म की शूटिंग जुलाई में शुरू होगी।अमित कर्ण | मुंबईने पोटिज्म विवाद के चलते पिछले साल कई सेल्फ डिक्लेयर्ड ट्रेड पंडितों ने कंगना रनोट के कॅरिअर का मर्सिया पढ़ दिया था। ‘सिमरन’ के बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होने के बाद तो उन्हें अपने अनुमानों पर बड़ा गुमान भी हुआ। लेकिन इससे कंगना के कॅरिअर पर कोई खास असर नहीं पड़ा।कंगना की अगली फिल्म ‘मणिकर्णिका: द क्वीन ऑफ झांसी’ के निर्माता कमल जैन के मुताबिक कंगना की ब्रैंड वेल्यू में कोई गिरावट नहीं आई। ‘मणिकर्णिका...’ के लिए कंगना ने तकरीबन 10 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। इस फिल्म को कंगना ने न सिर्फ अपना समय, बल्कि खून-पसीना भी दिया है। इसकी शूटिंग पिछले साल नवंबर में शुरू हुई थी। अलग-अलग समय पर उन्होंने इस फिल्म की शूटिंग 120 दिन में पूरी की है। कंगना की इस फीस की पुष्टि उनके करीबियों ने भी की है। साथ ही यह भी कहा है कि कंगना बेहिसाब पैसे नहीं लेती। वे फिल्मों का बजट देखते हुए चार्ज करती हंै। मसलन, ‘सिमरन’ के लिए उन्होंने महज छह से सात करोड़ ही चार्ज किए। वह इसलिए कि उस फिल्म का कुल बजट ही 25 करोड़ था।उस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर भले जो रिस्पॉन्स मिला हो, मगर डिजिटल प्लेटफॉर्म अमेजन पर वह फिल्म 12 करोड़ में बिक गई थी। ठीक इसी तरह ‘मेंटल है क्या’ भी रिजनेबल बजट की फिल्म है। इसके लिए भी उन्होंने अपनी फीस आठ करोड़ से ज्यादा कोट नहीं की। ‘मणिकर्णिका: द क्वीन ऑफ झांसी’ की मेकिंग का बजट 120 करोड़ से ज्यादा है। तभी कंगना को तकरीबन 10 करोड़ रुपए बतौर फीस लिए हैं।पहले इस फिल्म को केतन मेहता बनाने वाले थे। कंगना ने इस फिल्म के लिए उन्हें हां भी कहा था, पर केतन बजट जुटा नहीं पाए। कंगना ने सवा साल इंतजार भी किया। फिर कंगना के पास कमल जैन आए। उन्होंने इससे पहले इरफान खान स्टारर ‘मदारी’ भी बनाई थी। वे बोर्ड पर जी स्टूडियो को ले आए और अब फिल्म रिलीज होने के लिए तैयार है।Áऋषि कपूर तापसी पन्नू के साथ ‘मुल्क’ फिल्म में नजर आने वाले हैं। 27 जुलाई को रिलीज होने वाली इस फिल्म का निर्देशन अनुभव सिन्हा ने किया है। तापसी ने एक ट्वीट करते हुए लिखा है...‘एक बार फिर अदालत होगी, कटघरा होगा, एक परिवार होगा, एक मानसिकता होगी और विरोध होगा। perhaps the most relevant topic of current time #Mulk और हां ..... रमज़ान मुबारक :) - Aarti (पूरा नाम जानने के लिए मिलिए cinema घर में 27th July 2018 को..... इंतजार रहेगा)Farhan Akhtar withdaughter AkiraIn Arjun Reddy’s Remake...Samaira and Kiaan Raj KapoorKareena Kapoor KhanKarisma Kapoorयह एक सोशल थ्रिलर फिल्म है, जिसमें तापसी आरती नाम की एक वकील का किरदार निभा रही हैं जो ऋषि कपूर की बहू भी है। इन दोनों के अलावा फिल्म में प्रतीक बब्बर, रजत कपूर, आशुतोष राणा आैर नीना गुप्ता भी नजर आएंगे।फरीदाबाद, मंगलवार 22 मई , 2018 |Announcementकुणाल देशमुख, इमरान हाशमी को ‘जन्नत’, ‘जन्नत-2’ आैर ‘तुम मिले’ जैसी फिल्मों में डायरेक्ट कर चुके हैं।(L to R) Kunal Deshmukh, Shridhar Raghavan,Emraan Hashmi & N R PachisiaÁ16 मई 2008 में आई इमरान हाशमी स्टारर फिल्म ‘जन्नत’ को रिलीज हुए 10 साल हो गए हैं। कुणाल देशमुख के निर्देशन में बनी इस फिल्म में इमरान और सोनल चौहान की केमेस्ट्री काफी पसंद की गई थी। अब 10 साल बाद कुणाल देशमुख इमरान हाशमी के साथ एक बार फिर से काम करने जा रहे हैं। दोनों ने एक साथ नई फिल्म में काम करने की घोषणा की है। इस अनाम फिल्म का निर्माण एन.आर पचिसिया और इमरान हाशमी करेंगे। इसे लेखक श्रीधर राघवन ने लिखा है।जारी है फिल्म की कास्टिंगफिलहाल फिल्म की कास्टिंग चल रही है। ज्यादा जानकारी तो मिल नहीं पाई है, लेकिन इतना जरूर है कि यह एक बेहतरीन फिल्म होगी। इससे पहले इमरान और कुणाल ‘तुम मिले’, ‘जन्नत 2’ और ‘राजा नटवरलाल’ में साथ काम कर चुके हैं। इस फिल्म के अलावा इमरान ‘कैप्टन नवाब’ में भी नजर आने वाले हैं।निर्देशक कुणाल ने कहा है...,मैं वादा करता हूं कि यह फिल्म आपको सीट से चिपककर बैठने के लिए मजबूर कर देगी।’Áमिलाप जावेरी की अपकमिंग फिल्म ‘सत्यमेव जयते’ के लिए 1990 में रिलीज हुई फिल्म ‘सिर्फ तुम’ का हिट सॉन्ग ‘दिलबर’ रीक्रिएट किया गया है। फिल्म में यह गाना जॉन अब्राहम और नोरा फतेही पर फिल्माया गया है। जबकि ऑरिजनल सॉन्ग सुष्मिता सेन अौर संजय कपूर पर फिल्माया गया था। ‘सत्यमेव जयते’ 15 अगस्त को रिलीज होगी। इस फिल्म के जरिए ‘तुम बिन’ फेम नेहा शर्मा की बहन आयशा शर्मा डेब्यू करेंगी।90's Hit Song03