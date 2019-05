नई इबारत लिखते युवा पीढ़ी के सुपरस्टार

टाइम मैग्जीन ने दुनियाभर में अपने विशिष्ट काम से अलग पहचान गढ़ने वाले दस युवाओं का चुनाव किया है। भारत के यूट्यूब स्टार अजय नागर अपने खांटी अंदाज के साथ सितारों की इस कतार में चमक रहे हैं। इन हस्तियों में जलवायु परिवर्तन पर आंदोलन छेड़ने वाली किशोर वय की ग्रेटा थनबर्ग भी शामिल हैं। उन्होंने स्कूली छात्रों को सामने रखकर पर्यावरण बचाने की अनोखी मुहिम छेड़ी है। एक्टर टेसा थॉम्पसन हॉलीवुड में नई इबारत लिख रही हैं। राजनीति, साइंस, कल्चर, स्पोर्ट्स, बिजनेस और अन्य क्षेत्रों के उभरते नक्षत्र लोगों को नया रास्ता दिखाते हैं। ये युवा परिवर्तन के लिए जोखिम उठा रहे हैं। इन लीडरों को सीमित दायरे तोड़ने में कोई हिचक नहीं है। पढ़िए इनकी जीवनयात्रा की झलक।अजय नागर जब गर्मी के दिनों में भी अपने घर से बाहर निकलते हैं तो स्वयं को छिपाने के लिए काली हुडी पहने रहते हैं। 19 वर्षीय इस युवा के यूट्यूब पर 70 लाख सब्सक्राइबर हैं और किशोर प्रशंसक उन्हें घेरे रहते हैं। कैरीमिनाटी के नाम से मशहूर नागर कहते हैं, मैं फैन्स के कारण शॉपिंग माल या रेस्तरां नहीं जा पाता हूं। फरीदाबाद में उनका स्टूडियो है। नागर ने 10 वर्ष की आयु में यूट्यूब पर अपना पहला वीडियो पोस्ट किया था। 2016 में मशहूर होने से पहले उन्होंने वीडियो गेम लाइव स्ट्रीमिंग पर हाथ आजमाया। भारत में इंटरनेट की पहुंच बढ़ने के साथ उनका चैनल चल निकला। यूट्यूब ऑडिएंस के मामले में भारत ने 2018 में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। दुनिया के सबसे अधिक 26 करोड़ 50 लाख मासिक यूजर भारत में हैं। अपने जोशीले प्रेजेंटेशन से अजेय सबसे अधिक लोकप्रिय यूट्यूबरों में शामिल हैं। उनके करिअर ने लंबी छलांग मारी जब प्यूडाईपाई के नाम से विख्यात विवादास्पद स्वीडिश यूट्यूबर फेलिक्स जैलबर्ग के खिलाफ उनका डिस ट्रैक आया। 9 करोड़ 50 लाख सब्सक्राइबर वाले जैलबर्ग ने एक वीडियो में टूटी-फूटी अंग्रेजी बोलने वाले भारतीय का मजाक उड़ाया था। बाई प्यूडाईपाई टाइटल के वीडियो में नागर ने हिंदी में कहा, एक दिन भारत पूरी दुनिया पर शासन करेगा। वे कहते हैं, मैं भारतीयों को उनकी संस्कृति का मजाक उड़ाने वाले लोगों के खिलाफ खड़े होने के लिए प्रेरित कर रहा हूं। हमें अपनी पहचान स्वीकार करना चाहिए। नागर का कहना है, अपनी जड़ों से जुड़ने के कारण ही वे पॉपुलर हैं। अजय का कहना है, आपको अपनी विशिष्टता, मौलिकता से जुड़े रहना चाहिए।(© 2019 Time Inc.) सर्वाधिकार सुरक्षित। टाइम मैग्जीन से अनुवादित और Time Inc. की अनुमति से प्रकाशित। पूर्व अनुमति के बिना किसी भी भाषा में पूरा या आंशिक रूप में प्रकाशित करना प्रतिबंधित। टाइम मैग्जीन और टाइम मैग्जीन लोगो Time Inc. के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हैं। इनका उपयोग अनुमति लेकर किया गया है।