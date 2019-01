इन दस खतरों में छिपे हैं तूफान के संकेत

पिछले कई दशकों में भू-राजनीतिक वातावरण इस समय सबसे अधिक खतरनाक है। वैसे, अमेरिका के लिए सबसे गंभीर खतरा रूस से साइबर युद्ध या ईरान से सैनिक टकराव है। इनके अलावा 2019 में दुनिया के सामने ये 10 गंभीर खतरे हो सकते हैं।1. खराब बीज जड़ जमा रहेवर्ष 2019 में खराब बीज रोपे जा रहे हैं जिनसे अंतत: समूची ग्लोबल व्यवस्था के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। उदाहरण के लिए नाटो, यूरोपियन यूनियन,जी-20,वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइजेशन, अमेरिका-चीन, रूस और पश्चिमी देश। ये सभी स्थितियां गलत दिशा में आगे बढ़ रही हैं।2. अमेरिका विरुद्ध चीनअमेरिका-चीन के संबंध टूट चुके हैं और किसी समझौते से भी व्यापार युद्ध का हल नहीं निकलेगा। अब दोनों पक्ष एक-दूसरे पर अपनी निर्भरता कम करेंगे।3.साइबर युद्ध की तैयारीसाइबर हमले को रोकना कठिन है। आप नहीं बता सकते कि आप पर किसने हमला किया है। आपका डिफेंस तेजी से पुराना पड़ जाता है। 2019 में अमेरिकी सरकार आक्रामक मुद्रा में होगी।4.यूरोप में लोक लुभावन नीतियांयूरोपीय यूनियन में मई में चुनाव होंगे। जनता को लुभाने वाले आक्रामक नेता चुनाव जीतेंगे। इस जीत से ऐसी पार्टियों को विदेशी अप्रवासियों के प्रवेश जैसी कड़ी नीतियां लागू करने में मदद मिलेगी।5.अमेरिका की आंतरिक स्थिति2019 में वाशिंगटन में सत्ता संघर्ष गहरा होगा। राष्ट्रपति ट्रम्प को संसद में डेमोक्रेट्स, मीडिया, अदालतों की चुनौतियों से जूझना पड़ेगा। उनके खिलाफ कई बिंदुओं पर जांच होगी। ट्रम्प इसका जवाब देंगे। इससे संवैधानिक संकट का खतरा खड़ा हो जाएगा।6. इनोवेशन का मोर्चासुरक्षा से जुड़ी आशंकाओं के कारण सरकारें विदेशी सप्लायरों से बचेंगी। प्राइवेसी की चिंता उन्हें डेटा के उपयोग पर नियम बनाने के लिए प्रेरित करेगी। ये ट्रेंड अमेरिका-चीन के अलावा यूरोप, जापान, ब्राजील, भारत और सिलिकॉन वैली तक देखने मिलेंगे। इसलिए 2019 में कम इनोवेशन हो सकते हैं।7. अनिच्छुकों का गठजोड़इटली के मेटियो सेलविनी और ब्राजील के जेयर बोलसोनारो अब डोनाल्ड ट्रम्प की नकल कर रहे हैं। रूस के व्लादीमीर पुतिन, उत्तर कोरिया के किम जोंग उन के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति का समर्थन करने के स्पष्ट कारण हैं। सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान, इजरायल के नेतनयाहू को ट्रम्प के समर्थन की जरूरत है। ये सब ट्रम्प के पिछलग्गू हैं।8. मेक्सिको में वामपंथीनए राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर मेक्सिको में लोकप्रिय हैं लेकिन उनकी आर्थिक नीतियों, प्राइवेटाइजेशन के कारण 1960 की स्थिति के लौटने का खतरा है। 2019 में वे गरीबी, सुरक्षा जैसी समस्याओं पर पैसा खर्च करेंगे।9.यूक्रेन में तनावयूक्रेन में मार्च में राष्ट्रपति चुनाव और उसके बाद संसदीय चुनाव होंगे। रूस यहां जमकर हस्तक्षेप करेगा। रूस और यूक्रेन को एक-दूसरे से लड़ने में राजनीतिक फायदा है। हालांकि, दोनों चाहेंगे कि उनके संघर्ष सीमित रहें।10.नाइजीरिया में संकटअगर कमजोर और अप्रभावी राष्ट्रपति मुहम्मद बुहारी इस वर्ष चुनाव जीतते हैं तो जरूरी सुधार नहीं हो पाएंगे और उग्रवादी हमले बढ़ेंगे। चुनाव के बाद हिंसा और अराजकता फैल सकती है।जस्टिन वोरलैंडअमेरिका-चीन के बीच चल रहे व्यापार युद्ध में आ रहे मोड़ विश्लेषकों को हैरत में डालने के लिए काफी हैं। व्यापार शुल्क लगाने के बाद से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की सरकार चीन की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के प्रयासों में जुटी है, ताकि चीन को उसके व्यापारिक तौर-तरीकों में बदलाव के लिए विवश किया जा सके। कई मामलों में रणनीति कारगर रही है। टैरिफ लागू होने से पहले ही चीन की अर्थव्यवस्था ने धीमे पड़ने के संकेत दिए थे और अमेरिका से तनातनी के बाद इसकी गति तेज हुई है। चीन की आर्थिक विकास दर 2009 के बाद 2018 की तीसरी तिमाही में सबसे कम रही है। विश्लेषकों का कहना है, यदि व्यापारिक तनाव खत्म नहीं हुआ तो स्थिति और अधिक बिगड़ जाएगी।चीन की धीमी गति ने अमेरिका के महत्वपूर्ण उद्योगों को आर्थिक मुश्किल में डाल दिया है। हालांकि, किसी कंपनी की व्यापारिक चुनौती फिलहाल एपल जैसी दिखाई नहीं पड़ रही है। एपल पिछले वर्ष विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी थी पर उसनेे 2 जनवरी को अपनी आय के अनुमान में कटौती करते हुए कहा कि व्यापारिक तनाव का उस पर असर पड़ा है।एपल की 60 फीसदी बिक्री आईफोन पर निर्भर है। चीन में आईफोन उसके हुआवेई जैसी स्वदेशी प्रतिस्पर्धियों की तुलना में अधिक महंगा है। आईफोन की खरीद कई चीनी कंज्यूमरों की प्राथमिकता सूची में नहीं है। आर्थिक विकास प्रभावित होने से चीनी कंज्यूमर कम खर्च कर रहे हैं। एपल के सीईओ टिम कुक ने इन्वेस्टरों को पत्र में लिखा है कि हमने कुछ चुनौतियों का अनुमान लगाया था लेकिन हम उसका आकार नहीं भांप सके। इसके बाद कंपनी के शेयरों में लगभग दस फीसदी की गिरावट आई। विश्लेषक अनुमान लगा रहे हैं कि क्या कंपनी अपने तीसरे सबसे बड़े मार्केट पर निर्भर करेगी। इंटरनेशनल डेटा कार्प के वाइस प्रेसीडेंट रायन रीथ कहते हैं,अगर यह मार्केट गिरता है तो वह ग्लोबल मार्केट को प्रभावित कर सकता है।एपल की स्थिति एक साधारण वास्तविकता की ओर ध्यान खींचती है। एक-दूसरे से जुड़ी दुनिया में कई अमेरिकी कंपनियां-बड़ी टेक कंपनियां, तेल उत्पादकों सहित कई अन्य कंपनियां- अपने विस्तार के लिए चीन की ओर देखती हैं। चीन की अर्थव्यवस्था जितनी अधिक कमजोर होगी उतना ही ज्यादा अमेरिकी कंपनियों पर प्रभाव पड़ेगा। एपल की खबर आने के बाद शेयर बाजार डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल लगभग तीन प्रतिशत गिर गया। दूसरी तरफ ट्रम्प के आक्रामक तेवरों का असर पड़ा है। चीन ने अमेरिकी ऑटो कंपनियों पर प्रतिबंध हटाने के साथ कुछ रियायतें दी हैं। बीजिंग ने अमेरिका से अधिक माल खरीदने की इच्छा जताई है। इससे अमेरिका का व्यापार घाटा कम होगा। चीन भले ही कुछ रियायतें दे दे लेकिन उसके नेता देश की अर्थव्यवस्था के विकास की योजनाओं में परिवर्तन नहीं करेंगे। चीन के राष्ट्रपति शी जिन पिंग ने एक भाषण में कहा कि चीनी जनता को कोई भी यह बताने की स्थिति में नहीं है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बहरहाल, अगर ट्रम्प अपनी नीतियों में परिवर्तन नहीं करते हैं तो कारोबारियों और कार्पोरेट जगत को अपनी लंबी अवधि की रणनीति पर नए सिर से गौर करना होगा।मेंडीओकलेंडरप्रजनन क्षमता में कमी को हमेशा महिलाओं का मामला माना जाता है और यह सच है कि महिलाओं को ही इसका बोझ उठाना पड़ता है। क्योंकि अंत में वे ही गर्भवती होती हैं या नहीं होती हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फर्टिलिटी की समस्या पुरुष को है या औरत को है। इलाज महिला के शरीर का ही होता है।इसके बावजूद 50 प्रतिशत मामलों में जिन जोड़ों को बच्चे नहीं होते हैं, उनमें कहीं न कहीं पुरुष जिम्मेदार होता है। अमेरिका में पुरुष इनफर्टिलिटी पर चर्चा करने से बचते हैं। इनफर्टिलिटी का सबसे आम कारण वेरीकोसल है। अंडकोष की नसें बहुत बड़ी हो जाती हैं जिससे टेस्टिकल गर्म हो जाता है और स्पर्म की गतिविधि प्रभावित होती है। इसे सर्जरी से ठीक कर सकते हैं। मोटापे, स्टीरॉयड्स और बाल उगाने वाली दवाइयों से भी पुरुषों की फर्टिलिटी प्रभावित होती है।पुरुषों की इनफर्टिलिटी के कई मामले डॉक्टरों के लिए भी रहस्य हैं। खान-पान, शराब, वायुु प्रदूषण, तनाव, कीटनाशक, प्लास्टिक के अवयव जैसे कारण भी फर्टिलिटी को प्रभावित करते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन जर्नल में प्रकाशित अध्ययनों में पाया गया कि पश्चिमी देशों में 40 वर्ष से कम आयु में स्पर्म काउंट में गिरावट आ गई। पहले माना जाता था कि प्रजनन के योग्य न होने या बच्चे पैदा करने में असमर्थ होने से पुरुषों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन, अब ऐसी बात नहीं है। डी मेनाफोर्ट यूनिवर्सिटी, इंग्लैंड में डॉ. एस्मी हाना और उनकी टीम ने 2017 में एक सर्वे में 41 पुरुषों से पूछा कि इनफर्टिलिटी का उनके जीवन पर कैसा असर पड़ा है। 93% ने बताया कि इसका उन पर नकारात्मक असर पड़ा है। उनका आत्मसम्मान प्रभावित हुआ है। वे बच्चों के बिना जिंदगी गुजारने को लेकर चिंतित पाए गए। फिर भी, 40% ने कोई मदद लेने का प्रयास नहीं किया।दूसरी तरफ फेसबुक सहित सोशल मीडिया पर महिलाओं के ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप बन गए हैं। 25 से 44 वर्ष की आयु के 12 प्रतिशत अमेरिकी पुरुष इनफर्टाइल हैं लेकिन पुरुष इनफर्टिलिटी पर चर्चा करने वाले ऑनलाइन या अन्य ग्रुप कम ही हैं। पुरुषों का सबसे पॉपुलर फेसबुक ग्रुप- मेन्स फर्टिलिटी सपोर्ट है। फिर भी, उसके एक हजार से कम सदस्य हैं। एक्स रे टेक्नोलॉजिस्ट 33 वर्षीय एंडी हेंसन को 2015 में पता लगा कि उनका स्पर्म काउंट कम है। पांच वर्ष तक कई प्रयास करने के बाद भी उनकी प|ी को संतान नहीं हुई। वे दूसरों से अपनी समस्या पर चर्चा करना चाहते थे पर उन्हें लोग नहीं मिले। अंत में उन्हें मेन्स फर्टिलिटी सपोर्ट का पता लगा। ग्रुप के ज्यादातर सदस्य ब्रिटेन के हैं। हेंसन कहते हैं, अमेरिका में अधिकतर पुरुष सोचते हैं कि वे तो चट्‌टान के समान शक्तिशाली हैं। वे खुलकर बात करने से कतराते हैं।दैिनक भास्कर, फरीदाबाद, रविवार, 13 जनवरी 2019(© 2019 Time Inc.) सर्वाधिकार सुरक्षित। टाइम मैग्जीन से अनुवादित और Time Inc. की अनुमति से प्रकाशित। पूर्व अनुमति के बिना किसी भी भाषा में पूरा या आंशिक रूप में प्रकाशित करना प्रतिबंधित। टाइम मैग्जीन और टाइम मैग्जीन लोगो Time Inc. के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हैं। इनका उपयोग अनुमति लेकर किया गया है।ब्रायन बेनेट, टेरेसा बेरेनसनअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने मेक्सिको की सीमा पर दीवार बनाने के वादे को अपने भविष्य से जोड़ लिया है। अमेरिकी सरकार को ठप करने वाले शटडाउन का हल निकालने के लिए ट्रम्प और डेमोक्रेट नेताओं के बीच कई बार चर्चा हो चुकी है, लेकिन ट्रम्प का कहना है, वे दीवार बनाने के लिए 5 अरब डॉलर की मंजूरी से कम किसी बात पर समझौता नहीं करेंगे।सरकार का कामकाज ठप होने के लिए जनता ट्रम्प को दोषी मान रही है। जनवरी के पहले सप्ताह में रायटर्स, इप्सॉस सर्वे के अनुसार 51 प्रतिशत अमेरिकी गतिरोध के लिए ट्रम्प को जिम्मेदार मानते हैं। रिपब्लिकन समर्थकों के बीच ट्रम्प के फैसले उनकी नीति की तुलना में कम लोकप्रिय हैं। 77 प्रतिशत रिपब्लिकन समर्थक सीमा पर बैरियर को सही ठहराते हैं लेकिन केवल 54 प्रतिशत इस मुद्दे पर सरकार ठप करने को सही मानते हैं।इस बीच अमेरिकी संसद में डेमोक्रेटिक पार्टी का बहुमत होने से ट्रम्प के खिलाफ महाभियोग चलाने की चर्चा जोर पकड़ रही है। वैसे, पिछले सप्ताह एक बैठक में ट्रम्प अमेरिकी सीनेट की स्पीकर नेन्सी पेलोसी को चुनौती दे चुके हैं कि वे दीवार के मुद्दे पर उनके खिलाफ महाभियोग क्यों नहीं चलाती हैं।नवंबर में सीएनएन के सर्वे के अनुसार 77 प्रतिशत डेमोक्रेट वोटर चाहते हैं,राष्ट्रपति ट्रम्प के खिलाफ फौरन महाभियोग चलाया जाए। कांग्रेस के सदस्य अल ग्रीन ने दिसंबर 2017 में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया था। वैसे, कांग्रेस ने प्रस्ताव नामंजूर कर दिया था। उस समय ग्रीन ने कहा था,प्रस्ताव के पक्ष में 58 वोट पड़ने से उन्हें आश्चर्य हुआ था। आने वाले दिनों में डेमोक्रेट नेताओं पर महाभियोग शुरू करने के लिए दबाव बढ़ेगा।08