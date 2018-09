‘किरिक पार्टी’ के रीमेक में होंगी जैकलीन फर्नांडीज

Ajay Kapoor with Jacqueline FernandezÁदो साल पहले रिलीज हुई हिट कन्नड़ फिल्म ‘किरिक पार्टी’ का हिंदी रीमेक बनने जा रहा है। इस फिल्म के लिए मेकर्स ने पहले से ही कार्तिक आर्यन को कास्ट कर लिया है। मंगलवार को मेकर्स ने अनाउंस किया कि इसमें कार्तिक के अपोजिट जैकलीन फर्नांडीज होंगी। अभिषेक जैन के निर्देशन में बनने वाली इस रोमांटिक कैंपस कॉमेडी फिल्म को अजय कपूर प्रोड्यूस करेंगे। फिल्म की कहानी इंजीनियरिंग कॉलेज के बदमाश बच्चाें की एक गैंग के इर्द-गिर्द बुनी गई है।Á‘बड़े मियां छोटे मियां’, ‘हम किसी से कम नहीं’ और ‘गॉड तुस्सी ग्रेट हो’ जैसी फिल्मों में अमिताभ बच्चन के साथ काम कर चुके स्क्रीन राइटर और डायरेक्टर रूमी जाफरी एक बार फिर से अमिताभ के साथ काम करना चाहते हैं। वे कहते हैं, ‘अमिताभ जी के साथ एक थ्रिलर फिल्म बनाना चाहता हूं। कई बार उनसे मिलकर प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस भी कर चुका हूं। वे मुझे अगले हफ्ते तक कंफर्मेशन दे देंगे।’Á‘मैंने प्यार किया’, ‘दिल तो पागल है’ और ‘गदर: एक प्रेम कथा’ जैसी फिल्मों का म्यूजिक कंपोज कर चुके म्यूजिक डायरेक्टर उत्तम सिंह बॉलीवुड में कमबैक करने जा रहे हैं। उत्तम फोक आर्टिस्ट पंडित लख्मीचंद पर बनने वाली बायोपिक से बतौर म्यूजिक डायरेक्टर जुड़ चुके हैं। उन्होंनेे कहा, ‘यह म्यूजिकल सब्जेक्ट पर बेस्ड फिल्म है इसलिए मैंने यह ऑफर एक्सेप्ट किया। कुल कितने गाने होंगे, यह अभी पता नहीं है। लेकिन इसी महीने से रिकॉर्डिंग शुरू होनी है।’इससे पूर्व वेरिफिकेशन के लिए फाइलें उन अस्पतालों में भेजी गई, जिनसे इलाज का एस्टीमेट बनवाकर फाइल में लगाया गया था। 6 अस्पतालों की ओर से 24 मामलों में जवाब आ गया है, जिसमें एस्टीमेट को फर्जी बताया गया है। इसी के बाद 24 केस दर्ज हुए हैं। पीजीआई रोहतक व चंडीगढ़ से 7 मामलों में जवाब आना बाकी है। डॉ. संदीप कहते हैं कि पिछले 6 माह में 24 मामलों में कुल 92.95 लाख रुपए के एस्टीमेट थे। फाइल पर लिखा था बल्ड कैंसर जबकि डॉक्टर इसे ल्यूकेमिया लिखता। ऐसे ही हार्ट अटैक लिखा था, जबकि इसे कार्डियक अरेस्ट लिखते हैं। इसी वजह से शक हुआ। अस्पतालों से ईमेल व डाक के माध्यम से मरीजों की डाटा भेजकर जानकारी ली गई। वहां से जवाब मिला कि ऐसी सर्टिफिकेट या एस्टीमेट जारी नहीं किए हैं।अस्पताल संचालक बोले-हमारा कोई लेना-देना नहीं : सिविल सर्जन कैथल का नोटिस आया था। तब पता चला कि अस्पताल के नाम से फर्जी प्रमाण-पत्र बनाकर मुख्यमंत्री राहत कोष से राशि प्राप्त करने की कोशिश हुई है। हमने प्रमाण-पत्र देखे हैं, जोकि बिल्कुल फर्जी हैं। किसी ने साजिश के तहत उक्त ठगी और अस्पताल का नाम खराब करने की कोशिश की है। उक्त मामले में अस्पताल का कोई लेना-देना नहीं है। -भूपेश, मेडिकल सुपरिंटेंडेंट सर्वोदया मल्टीस्पेशलिटी एंड कैंसर हॉस्पिटलसिविल सर्जन कैथल का नोटिस आया है तो लीगल पैनल की नॉलेज में होगा। उनसे जानकारी जुटाकर अपने स्तर पर जांच करेंगे। जिंदल हॉस्पिटल में सभी काम पारदर्शी हैं। पहले मरीज दाखिल होता है, उसकी फाइल बनती है, इलाज खर्च का बिल बनता है, उसके बाद ही मरीज मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए अप्लाई करता है। यह एक सिस्टामैटिक है। -डॉ. शेखर सिंह, निदेशक, जिंदल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसइस मामले में जांच चल रही है। अस्पताल में दिए गए असली कागजात लेकर जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके पीछे किसका हाथ है पुलिस जल्द ही जांच पूरी करके खुलासा करेगी। सभी मरीजों का भी पता लगाया जाएगा। मरीजों के पते अलग-अलग हैं। जाति नहीं बताई गई। सामान्य नामों का प्रयोग किया गया। फिर भी पुलिस ऐसा करने वालों का पता निकालेगी। - Hello... Hello...Do din mein, sab kahengey #HelloHello. गाने को रेखा भारद्वाज ने अपनी आवाज दी है और इसे गणेश आचार्य ने कोरियोग्राफ किया है। इसके साथ ही मलाइका तीन साल बाद आइटम सॉन्ग करती नजर आएंगी। उन्होंने आखिरी बार 'डॉली की डोली' में आइटम सॉन्ग किया था।Á'सोनू के टीटू की स्वीटी' फेम एक्ट्रेस नुसरत भरूचा ने हाल ही में एक फोटोशूट करवाया है। इसकी कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए नुसरत ने लिखा...Sangeet ready ✨ in an @arpita_mehta. Hello... Hello...Do din mein, sab kahengey #HelloHello. गाने को रेखा भारद्वाज ने अपनी आवाज दी है और इसे गणेश आचार्य ने कोरियोग्राफ किया है। इसके साथ ही मलाइका तीन साल बाद आइटम सॉन्ग करती नजर आएंगी। उन्होंने आखिरी बार ‘डॉली की डोली’ में आइटम सॉन्ग किया था।Á‘सोनू के टीटू की स्वीटी’ फेम एक्ट्रेस नुसरत भरूचा ने हाल ही में एक फोटोशूट करवाया है। इसकी कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए नुसरत ने लिखा...Sangeet ready ✨ in an @arpita_mehta. Wishing Tarun and @raedita crazy love forever! नुसरत इन दिनों फिल्म 'मेंटल है क्या' की शूटिंग में बिजी हैं।Áकई फिल्मों में गैंगस्टर की भूमिका अदा कर चुके संजय दत्त एक बार फिर इसी रोल में नजर आएंगे। चर्चा है कि निर्देशक-प्रोड्यूसर अहमद खान ने संजय को अपनी अगली फिल्म में डॉन करीम लाला का रोल प्ले करने के लिए अप्रोच किया है। इस फिल्म को अदनान शेख डायरेक्ट करेंगे और अहमद इसे प्रोड्यूस करेंगे। फिल्म के बारे में अहमद ने बताया, 'यह फिल्म किसी एक कैरेक्टर पर बेस्ड नहीं है। यह पूरी तरह इस पर फोकस्ड है कि कैसे मुंबई में अंडरवर्ल्ड की शुरुआत हुई। करीम लाला के अलावा भी इसमें कई इंट्रेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं।' फिल्म की कास्टिंग होना अभी बाकी है, अगले साल इसकी शूटिंग शुरू हो सकती है।11