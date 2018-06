जल्द रियलिटी शो लेकर आएंगे विवेक ओबेरॉय

Áविवेक ओबेरॉय एक रियलिटी टीवी शो बनाने वाले हैं। यह उनका ड्रीम प्रोजेक्ट होगा जो भारतीय संस्कृति पर आधारित होगा। इस बारे में विवेक ने बताया, ‘मैं जल्द ही एक रियलिटी शो लेकर आ रहा हूं हमने अभी तक इसका सब्जेक्ट फाइनल नहीं किया है। मैं इसके जरिए कुछ ऐसा काम करना चाहता था जो पॉजिटिव हो और लोगों के लिए फायदेमंद हो। जब इस टाइप का कोई कॉन्सेप्ट मेरे पास नहीं आया तो मैंने अपना ही कॉन्सेप्ट लिखना शुरू कर दिया। अब मैं एक ऐसा शो बना रहा हूं जिससे लोगों को कोई संदेश मिलेगा। अभी इसका काफी काम बाकी है। इसे जल्द से जल्द लॉन्च करूंगा।’Áजाह्नवी कपूर और ईशान खट्‌टर गुरुवार रात एक थिएटर के बाहर नजर आए। इस दौरान दोनों को फैन्स ने घेर लिया और मौके पर भीड़ लग गई। फैन्स ने जाह्नवी और ईशान को घेरकर सेल्फी लेने के लिए परेशान करना शुरू कर दिया। ऐसे में ईशान ने फैंस से घिरी जाह्नवी को बचाया और उन्हें सुरक्षित बाहर निकालकर कार में बैठाया। इसके बाद ईशान फैन्स को सेल्फी देने के लिए वापस लौटे।देव तड़वी गाजरावाड़ी इलाके में अपनी मौसी हंसाबेन तड़वी के घर पर रहता था। उसके माता-पिता आणंद जिले के बाकरोल गांव में रहते हैं। तीन दिन पहले ही देव ने स्कूल में एडमिशन लिया था। वहीं, दो दिन पहले भी आरोपी छात्र का स्कूल के कुछ लड़कों से झगड़ा हुआ था। पुलिस को घटनास्थल के पास मंदिर से आरोपी छात्र का स्कूल बैग मिला है। इसमें से चाकू भी बरामद किया गया है। आरोपी 10वीं का विद्यार्थी है। वह पिछले तीन साल से भारती विद्यालय में पढ़ता है। परिवार में तीन संतान में सबसे छोटा है। पढ़ाई में ठीक है लेकिन पढ़ने में दिलचस्पी कम है। छोटी-छोटी बातों में झगड़ा करने की आदत रही है।आरोपी छात्र की मां बोली- मेरा बेटा बहुत जुनूनी है : बेटे की करतूत की जानकारी मिलते ही आरोपी की मां थाने पहुंची। रोते हुए कहा कि- मेरे तीन बच्चे हैं। ये सबसे छोटा है। बहुत जुनूनी है। कोई उसे देख कर हंसे, तब भी उसके साथ झगड़ा कर बैठता है। तीन दिन पहले वह स्कूल में होमवर्क करके नहीं गया था। इसलिए टीचर ने डांटा तो घर आकर हाथ पर जख्म के निशान दिखाए, तो हम स्कूल गए। संबंधित शिक्षक सामने नहीं आया। अन्य शिक्षकों ने बात संभाली। शुक्रवार सुबह 11 बजे वह घर से स्कूल जाने के लिए निकला था। इसके बाद हमें हत्या होने की बात पता चली। वह स्कूल बैग में क्या लेकर निकला, यह घर के किसी सदस्य को पता नहीं था। वह स्कूल से ही भाग गया है।आरोपी के स्कूल बैग में मिले चार हथियार : आरोपी छात्र के स्कूल बैग से मिर्च पॉवडर, पानी, धारदार हथियार और पंच सहित चार हथियार मिले हैं। आरोपी ने वारदात को अंजाम देने के बाद बैग, सफेद शर्ट छत से नीचे मंदिर की ओर फेंक दी। बैग से पेपर में लिपटा चाकू भी मिला है। हाफ पेंट में छुपा कर रखा हुआ मटन काटने में प्रयोग होने वाला धारदार हथियार भी मिला है। दो हाथ पंच, काले रंग की शर्ट, स्कूटर शीट का कवर, 10वीं की गुजराती भाषा की किताब, एक रजिस्टर साइज कॉपी भी मिली है, जोकि सुनील नामक छात्र की है। कॉपी के पन्नों में मिर्च पावडर लगा हुआ मिला, जबकि शर्ट पर खून के दाग हैं। आरोपी छात्र देव की हत्या की पूरी तैयारी करके पहुंचा था। पुलिस कई बच्चों से भी पूछताछ कर रही है।सवाल उठाने वाले क्यों नहीं पूछते कि वहां क्या हुआ? प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो असर होना चाहिए था, वह पूरी तरह नहीं हुआ। पर लोग जागरूक हुए हैं। लोकतंत्र में चीफ जस्टिस, जज सहित सार्वजनिक पदों पर बैठे सभी लोगों को जनता की कड़ी निगरानी के दायरे में होना चाहिए।नए चीफ जस्टिस की नियुक्ति: चीफ जस्टिस परंपरा तोड़ें तो कारण बताएं : चीफ जस्टिस को रिटायरमेंट से पहले उत्तराधिकारी की सिफारिश करने का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन वह जो भी फैसला लें, उसका कारण होना चाहिए। परंपरा है कि वरिष्ठतम जज का नाम चीफ जस्टिस के लिए भेजा जाता है। अगर किसी वजह से चीफ जस्टिस यह परंपरा तोड़ते हैं तो उनके पास इसका कारण होना चाहिए। जजों को रिटायरमेंट के बाद पदों के लालच से बचाने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए।एसोचैम का अनुमान है कि हर सीट पर कम से कम तीन से चार उम्मीदवार गंभीर रूप से चुनाव लड़ रहे होते हैं। हर एक औसतन 6 करोड़ खर्च करेगा। यानी 4 उम्मीदवार गंभीर हैं तो औसतन 24 करोड़ खर्च होंगे। बाकी उम्मीदवार भी कुल मिलाकर 2 से 2.5 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। सरकार भी प्रति सीट 2.5 से 3 करोड़ रु. खर्च करती है। ऐसे में प्रति सीट 28 से 30 करोड़ रु. खर्च होते हैं। सभी 543 लोकसभा सीटों पर इतना खर्च हुआ तो यह राशि 15 से 16 हजार करोड़ रु. तक पहुंच जाएगी। चुनाव आयोग के अनुसार लोकसभा चुनाव लड़ने वाला एक प्रत्याशी अधिकतम 70 लाख खर्च कर सकता है। हर उम्मीदवार व सरकारी खर्च को नियम से जोड़ें तो हर सीट पर 4 करोड़ व 543 सीटों पर 2172 करोड़ खर्च होंगे।62 साल में 68 गुना बढ़ा प्रति वोटर खर्च :1952 में चुनाव खर्च 10.45 करोड़ व एक वोटर पर सरकारी खर्च 60 पैसे था।2004 में चुनाव खर्च 1114 करोड़ रु. हाे गया। प्रति वोटर खर्च हो गया 17 रु.।2009 के इलेक्शन में खर्च कम रहा। कुल 846 करोड़ खर्च हुए। प्रति वोटर सरकार का खर्च 12 रु. रहा।2014 का चुनाव सबसे महंगा रहा। 3426 करोड़ रु. खर्च हुए। प्रति वोटर 41 रु. खर्च आया। स्रोत : आरबीआई, ईसी, इंडियन इकोनॉमी हैंडबुकसभी पर 600 करोड़ रु.। 5 हजार कारों पर 625 करोड़ रु. खर्च हो सकते हैं। ट्रेन से आने वाले कार्यकर्ताओं पर औसतन खर्च 50 लाख होगा। 500 रैलियों में 250 करोड़ रु. खर्च हो सकते हैं।सोशल मीडिया : 500 से 600 करोड़ : इंडिपेडेंट आयरिस नॉलेज फाउंडेशन की रिपोर्ट के मुताबिक 2014 चुनाव में भाजपा ने सोशल मीडिया पर 150 करोड़ और कांग्रेस ने 100 करोड़ खर्च किए थे। 2019 में सभी पार्टियां के 500 से 600 करोड़ रु. खर्च होने का अनुमान है।भास्कर न्यूज | अगरतलात्रिपुरा के अंबासा इलाके में एक ट्रेन टूटे ट्रैक से गुजरने वाली थी। तभी एक शख्स स्वपन देब बर्मा तौलिया दिखाकर रेलवे ट्रैक पर दौड़ने लगा। खतरे की आशंका होने पर ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोकी तो शख्स ने पूरी घटना बताई। स्वपन की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया और हजारों यात्री बच गए। साहस भरे इस कार्य को लेकर 21 जून को मंत्री सुदीप रॉय बर्मन ने स्वप्न देब बर्मा और उनकी बेटी सोमती को सम्मानित किया।दैिनक भास्कर, हिसार, शनिवार, 23 जून, 2018अमित कर्ण | मुंबईटी वी पर सबसे सफल रियलिटी गेम शो ‘कौन बनेगा करोड़पति’ रहा है। उसकी सफलता में अमिताभ बच्चन की पर्सनालिटी और ब्रांड वैल्यू का अहम हाथ है। तभी इस शो के मेकर्स ताउम्र अमिताभ बच्चन को ही अपने शो का एंकर रखना चाहते हैं। सोनी चैनल के नॉन फिक्शन हेड आशीष गोलवलकर ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा है..., ‘अमिताभ बच्चन इस शो के पर्याय हैं। उनके चलते शो बुलंदियों को छू सका है। मैं तो सपने में भी उनकी जगह किसी और को शो होस्ट करते हुए नहीं देख सकता। लोग किसी और को होस्ट की कुर्सी पर एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे। हमने तो अगले पांच सीजन भी उन्हीं के साथ काम करने की तैयारी कर ली है। भगवान करे हम उनके संग ताउम्र शो करते रहें।’आशीष ने आगे बताया, ‘कपिल शर्मा अब रिकवर कर रहे हैं। चैनल उनका घर है। वे जब आना चाहें, उनका स्वागत है। उनका ग्राउंड कनेक्ट बड़े फिल्मी सितारों से भी ज्यादा है।’ गौरतलब है कि कुछ दिन पहले कपिल शर्मा मुंबई एयरपोर्ट पर नजर आए थे।बहरहाल, इन दिनों केबीसी के अगले सीजन की तैयारियां जोरों पर हैं। ऑडिशन चल रहे हैं। पिछले सीजन के मुकाबले इस बार दोगुने दर्शकों ने रजिस्ट्रेशन और ऑडिशन करवाया है। इस बार भी उम्मीद है कि यह शो हमें खूब टीआरपी देगा। केबीसी 10 में इस बार प्राइज मनी अधिकतम सात करोड़ ही रहेगी।’पणजी | समुद्र में डूबने व हादसों की घटनाओं को देखते हुए गोवा के समुद्री तटों को नो सेल्फी जोन घोषित कर दिया गया है। सरकार ने गोवा के कुल 24 तटों को असुरक्षित मानते हुए नो सेल्फी जोन घोषित किया है। यहां बोर्ड लगाकर इस आशय की सूचना भी दी जा रही है।नई दिल्ली | रेलवे ने देश के सभी स्टेशनों के टॉयलेट की सफाई, पानी, बिजली की सुविधा देने और दिव्यांग महिलाओं व पुरुषों की सुविधा के अनुरूप बनाने के लिए दो अक्टूबर तक का समय दिया है। रेलवे चेयरमैन अश्वनी लोहानी ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत सभी जोन को इस बारे में पत्र भेज दिया है।अनुपम खेर इन दिनों अपनी अगली फिल्म ‘द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर’ की शूटिंग कर रहे हैं। फिल्म के सेट से उन्होंने एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा... Introducing Shri. Ram Avatar Bhardawaj as former Prime Minister #AtalBihariVajpayeeji in the movie #TheAccidental PrimeMinister. @TAPMofficial. फिल्म में अनुपम खेर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का किरदार निभा रहे हैं। अक्षय खन्ना इसमें संजय बारू के रोल में होंगे। वहीं, सोनिया गांधी के रोल में सुजैन बर्नेट दिखाई देंगी।on internetनई दिल्ली | हिंदी के प्रसिद्ध कवि दिविक रमेश समेत 23 लेखकों को बाल साहित्य के लिए वर्ष 2018 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलेगा। अकादमी का युवा पुरस्कार हिन्दी के युवा कवि आस्तिक वाजपेयी के अलावा 21 अन्य लेखकों को मिलेगा। उन्हें 50-50 हजार रु. प्रशस्ति पत्र एवं प्रतीक चिह्न मिलेंगे।काजोल गुरुवार को मुंबई के एक शॉपिंग मॉल में कॉस्मेटिक स्टोर के लॉन्च पर पहुंची थीं। मॉल में चलते-चलते अचानक उनका बैलेंस बिगड़ा और वे गिर पड़ीं। इस दौरान उन्होंने साथ चल रहे बॉडीगार्ड को पकड़कर संभलने की कोशिश भी की, लेकिन न तो वे खुद संभाल पाईं और न ही बॉडीगार्ड उन्हें संभाल सका। इस घटना का एक वीडियो वायरल है।नई दिल्ली | डीजल की बढ़ती कीमतों, टोल रेट्स और थर्ड पार्टी बीमा प्रीमियम में बढ़ोतरी के खिलाफ 18 जून से जारी ट्रक चालकों की बेमियादी हड़ताल शुक्रवार को वापस हो गई। एसोसिएशन के मुताबिक केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उन्हें चर्चा के लिए बुलाया है।11