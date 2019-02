आर्ट से उगता है आशावाद का सूर्य

अ वा लिखती हैं, आर्ट हमारे सभी सवालों के जवाब दे सकता है और यह हमारे समय में तनावमुक्ति का अच्छा जरिया है। वह हमारे अंदर ज्ञान, विवेक और संतुिष्ट के भाव पैदा करता है। कलाकारों का सृजन लोगों को प्रेरणा दे सकता है। उन्हें जीवन की मुश्किलों से बचने का रास्ता दिखाता है। इसलिए मैग्जीन ने आशावाद को केन्द्र में रखकर 34 हस्तियों का नजरिया पेश किया है। इन लोगों ने अपनी उम्मीदों के स्रोत शेयर किए हैं। अपने संघर्ष और समाज में व्याप्त भेदभाव को भी व्यक्त किया है। इनमें शामिल हैं, कवि, लेखक, पेंटर, एक्टर, फिल्म निर्माता, फोटोग्राफर। यहां प्रस्तुत है, कुछ हस्तियों की राय।निकेश शुक्लाब्रिटिश भारतीय लेखकजब मैं अपना पहला उपन्यास छपवाने के लिए प्रयास कर रहा था तब एक गोरे एजेंट ने कहा कि उसके पात्र वास्तविक एशियाई नहीं लगते हैं। एक अन्य प्रकाशक ने उपन्यास छापने से इनकार कर दिया। अंत में उपन्यास छप गया। वे कहते हैं, मैं ऐसा संघर्ष करने वाला अकेला नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि अश्वेत लोग वह सब लिखें जो वे हमेशा से लिखना चाहते हैं। अपनी किताब-गुड इमीग्रेंट में उन्होंने 15 अल्पसंख्यक लेखकों के निबंध शामिल किए हैं। इनमें जिस देश को ‌‌वे अपना घर मानते हैं, उनमें हो रहे भेदभाव का जिक्र है। उनका कहना है, सभी लेखक रंगभेद,नस्ल पर नहीं लिखना चाहते हैं। वे साइंस फिक्शन या मधुमक्खी पालन जैसे अलग विषयों पर भी लिखना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने, द गुड जर्नल नामक मैग्जीन शुरू की जिसमें अश्वेत लेखकों को नस्लवाद या इमीग्रेशन से अलग हटकर अन्य सभी विषयों पर लिखने की छूट है।बिल गेट्सको-चेअरमैन, गेट्स फाउंडेशनजब मैं आर्ट और आशावाद के बीच संबंध के बारे में सोचता हूं तो मुझे लियोनार्डों द विंसी की याद आती है। मैं भविष्य के संबंध में आशावादी हूं क्योंकि मानव के ज्ञान में वृद्धि होने से अरबों लोगों के जीवन में सुधार हुआ है। मेरा विचार है कि लियोनार्डो अब तक के सबसे इनोवेटिव चिंतकों में से एक हैं।लियोनार्डो मोनालिसा और द लास्ट सपर जैसी पेंटिंग्स के लिए मशहूर हैं। लेकिन, वे स्वयं को पहले इंजीनियर मानते थे। 1480 में मिलान के शासक को एक पत्र में उन्होंने अपनी योग्यता का ब्योरा देते हुए लिखा था, वे पुलों, सुरंगों, रथों की डिजाइनिंग करते हैं। उन्होंने अंत में लिखा, वे पेंटिंग भी करते हैं। उनमें जानने की अनंत ललक थी। उन्होंने, हृदय के वाल्व की क्रिया पर एक सिद्धांत लिखा था, जिसकी कुछ दशक बाद शोधकर्ताओं ने पुष्टि की थी। वे यह बताने वाले पहले व्यक्ति थे कि अर्द्ध चंद्रमा के दो बिन्दुओं के बीच अाप प्रकाश कैसे देख सकते हैं। वे मोनालिसा के चेहरे को रहस्यमय बना सके क्योंकि मुस्कुराने के लिए जरूरी सभी मांसपेशियों की उन्हें जानकारी थी। दूसरे शब्दों में वे इनोवेटर थे।मुझे अपने काम में ऐसी ही भावना रखने वाले लोगों से जुड़ना पड़ता है। जब मैं नई वैक्सीन पर चर्चा के लिए वैज्ञानिकों से मिलता हूं तो उनमें दुनिया को जानने का वैसा ही जज्बा पाता हूं। ‌वे जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपने नॉलेज का उपयोग कर रहे हैं। मेरे आशावाद का यह सबसे बड़ा कारण है।गुलर्मो डेल टोरोफिल्म निर्माताआशावाद बहादुरी भरा विकल्प है। निराशा के दौर में आज इसकी बहुत जरूरत है। इतिहास बताता है कि कुछ भी खत्म नहीं होता है। नारमंडी तट की लड़ाई ने दूसरे विश्व युद्ध में पांसा पलट दिया था। बहादुरी से शक्तिशाली लोगों का भी तख्ता पलटा जा सकता है। आशावाद दम घुटते समय सांस लेने की सहज मानवीय प्रवृत्ति है। उम्मीद की उमंग विद्रोही, दुस्साहसी और महत्वपूर्ण है। लेखक थ्योडोर स्टर्जिऑन ने लिखा था, हर चीज का 90% हिस्सा बेकार है। मतलब यह कि 10% तो महत्वपूर्ण है।प्रीति मिस्त्रीभारतीय मूल की अमेरिकी शेफ11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर भयावह हमले की शाम मैंने शेफ बनने का निर्णय लिया था। मैं किचन में गई और अपनी प्रेमिका के लिए (अब प|ी) डिनर बनाया। यह विनाश की स्थिति में आशावाद का अनजान चेहरा था। फूड परिवार और समाज का हिस्सा है। वह लोगों को जोड़ता है। लेकिन शेफ समुदाय अपने प्रतिभाशाली लोगों की उपेक्षा करता है। मैंने मई 2017 में न्यूयॉर्क टाइम्स में एक लेख में डाइनिंग इंडस्ट्री के बड़े लोगों की आलोचना की थी। लिखा था, हमारी इंडस्ट्री के 1% लोगों को महिलाओं और अश्वेतों से व्यवहार के बारे में सोचने की जरूरत है। गोरों ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया जताई थी। कुलिनरी स्कूल में एक बार मैंने भारतीय मसालों से एक फ्रेंच डिश बनाई थी। मेरे फ्रांसीसी शिक्षक ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूं। अश्वेत होने के बावजूद मेरा पीछे हटने का इरादा नहीं है। अपनी संस्कृति के जायके पेश करने का आनंद मुझे प्रेरित करता है।जॉय बुओलामविनीकम्प्यूटर साइंटिस्टमशीनें हानिकारक तरीकों सेे भेदभाव कर सकती हैं। 2015 में एमआईटी में ग्रेजुएशन करते हुए मैंने देखा कि चेहरे की एनालिसिस करने वाले कुछ सॉफ्टवेयर मेरे काले चेहरे को नहीं पहचानते थे जब तक कि मैं सफेद मुखौटा नहीं पहनती थी। ये सिस्टम काली, भूरी चमड़ी के लोगों की इमेज पहचानने के लिए प्रशिक्षित नहीं होते हैं। इसलिए मैंने आर्टिफिशियल इंटेलीजेन्स में हो रहे भेदभाव को सामने लाने का निश्चय किया।मेरी रिसर्च से पता लगा कि आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन द्वारा बेचे गए एआई सिस्टम में लिंग और नस्ल के आधार पर भेदभाव होता है। उनके सिस्टम में भूरे रंग की त्वचा के पुरुषों के मामले में 1% गलती पाई गई। काली महिलाओं के मामले में गलती का प्रतिशत 35% तक जा पहुंचा। प्रमुख कंपनियों के एआई सिस्टम ओप्रा विनफ्रे, मिशेल ओबामा और सेरेना विलियम्स के चेहरे सही ढंग से नहीं पहचान पाए।अब हम इस तरफ ध्यान दे रहे हैं। दरअसल,टेक्नोलॉजी में महिलाओं और अश्वेतों का प्रतिनिधित्व कम होने से ऐसी टेक्नोलॉजी बनी है जिसका दुनिया के छोटे हिस्से के लिए उपयोग होता है। नहीं है। अपनी संस्कृति के जायके पेश करने का आनंद मुझे प्रेरित करता है।डेरेन वाकरप्रेसीडेंट फोर्ड फाउंडेशन1974 में अमेरिकी लेखक जेम्स बाल्डविन ने एक इंटरव्यू में कहा था, हर कवि आशावादी होता है। उस समय छह वर्ष बाद उनकी पहली किताब- बीले स्ट्रीट कुड टाल्क प्रकाशित हो रही थी। उनके मित्र मार्टिन लूथर किंग की मौत हो चुकी थी। बाल्डविन को आशा में संभावना नजर आ रही थी। मैं कवि नहीं हूं लेकिन, मेरा आशावाद कला से जागता है। आर्ट का प्रतिरोध और करुणा मुझे झकझोर डालती है। कला में हम सबके लिए, देश के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए उम्मीदों का खजाना है।(© 2019 Time Inc.) सर्वाधिकार सुरक्षित। टाइम मैग्जीन से अनुवादित और Time Inc. की अनुमति से प्रकाशित। पूर्व अनुमति के बिना किसी भी भाषा में पूरा या आंशिक रूप में प्रकाशित करना प्रतिबंधित। टाइम मैग्जीन और टाइम मैग्जीन लोगो Time Inc. के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हैं। इनका उपयोग अनुमति लेकर किया गया है।एलिस पार्कअच्छी सेहत के लिए यदि कुछ खाना चाहते हैं तो फाइबर से भरपूर चीजें जैसे फल, सब्जी, साबुत अनाज खाएं। जनवरी में लैन्सेट पत्रिका में 243 अध्ययनों की समीक्षा में बताया गया है कि फाइबर से समृद्ध डाइट बहुत फायदेमंद है। जिन लोगों ने फाइबर डाइट पर्याप्त मात्रा में लिया उनमें चार बड़ी बीमारियों का खतरा कम हो गया। कम फाइबर खाने वालों की तुलना में अधिक फाइबर लेने वालों में दिल की बीमारी, ब्रेन स्ट्रोक, टाइप-2 डायबिटीज, आंत के कैंसर और किसी अन्य कारण से मरने का खतरा 15% से 30% कम रहा। हर दिन 25 से 29 ग्राम फल, सब्जियां और साबुत अनाज खाने वालों में बीमारियों का खतरा कम रहा। लोगों ने फाइबर जितना ज्यादा खाया, उतना अधिक खतरा घटता गया।ओटेगो यूनिवर्सिटी, न्यूजीलैंड में शोधकर्ता और समीक्षा के प्रमुख लेखक एंड्रयू रेनॉल्ड्स कहते हैं, हमारी रिसर्च से संकेत मिले हैं कि अधिक फाइबर और साबुत अनाज वाले फूड से कई बीमारियां कम होती हैं। जल्द मरने की आशंका भी नहीं रहती है। कई कारणों से मानव शरीर के लिए फाइबर अच्छे हैं। फाइबर से भरपूर फूड को चबाने में ज्यादा समय लगता है। इससे लोगों को पेट जल्द भरा महसूस होता है। दिल की बीमारी और कैंसर से जुड़े मोटापे का खतरा कम होता है। फाइबर पेट में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ने में मदद करता है जिससे आंत के कैंसर का खतरा घटता है। फाइबर वाला खाना देर से शुगर सोखता है। इससे शरीर में शुगर का लेवल तेजी से नहीं बढ़ता है। ज्यादा इंसुलिन खर्च नहीं करना पड़ती है। लगातार ब्लड शुगर अधिक होने से डायबिटीज हो सकती है।आहार में अधिक फाइबर होने का अर्थ यह नहीं है कि आपको बेस्वाद चीजें खाने की जरूरत है। रेनॉल्ड्स बताते हैं, रिफाइंड आटे की रोटी, ब्रेड की बजाय मोटे आटे की रोटी खाएं। सब्जियां, बीन्स, हरे मटर, बरबटी, सेम, फूल गोभी और फलों को मुख्य भोजन और नाश्ते में शामिल करें। रसबेरी, नाशपाती, सेब में बहुत अधिक फाइबर होते हैं। फल, सब्जियों में अन्य पोषक तत्व होते हैं। इनमें कैंसर से लड़ने वाले एंटी ऑक्सीडेंट्स, इनफ्लेमेशन पर काबू पाने वाले कंपाउंड और विटामिन होते हैं। इनसे इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और स्वस्थ कोशिकाएं, टिश्यूज बनते हैं।जेमी दुचार्मेहर कोई जानता है कि फ्राइड फूड सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है लेकिन, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में प्रकाशित एक स्टडी से गंभीर बात सामने आई है। यह कि फ्राइड फूड जल्द मौत का कारण बन सकता है। शोधकर्ताओं ने अमेरिका में 50 से 79 वर्ष की आयु की एक लाख से अधिक महिलाओं के डेटा का विश्लेषण किया। इन लोगों 