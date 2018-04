‘पानीपत’ के लिए फिर बनाया जाएगा शनिवार वाड़ा

आ शुतोष गोवारिकर ने ‘जोधा अकबर’ फिल्म के लिए, आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई के साथ मिलकर आगरा का किला रीक्रिएट किया...

आ शुतोष गोवारिकर ने ‘जोधा अकबर’ फिल्म के लिए, आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई के साथ मिलकर आगरा का किला रीक्रिएट किया था आैर फिर वहां शूटिंग हुई थी। गोवारिकर अब अपनी अगली फिल्म ‘पानीपत’ (जो पानीपत की तीसरी लड़ाई पर आधारित है) के लिए शनिवार वाड़ा बनवाने जा रहे हैं। इस किले का कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है। बुधवार को अक्षय तृतीया के अवसर पर पूजा-पाठ के बाद कंस्ट्रक्शन शुरू किया गया। गोवारिकर ने कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा है...



Construction BEGAN yesterday on the auspicious day of #AKSHAYTRITIYA!



Recreation of the ‘Shaniwar Wada’ to original scale!



नितिन देसाई ने कहा है..., ‘मैं खुश हूं कि जोधा अकबर के बाद आशुतोष गोवारिकर के साथ फिर काम करने जा रहा हूं। पानीपत की तीसरी लड़ाई इतिहास में लड़ी गई लड़ाइयों में काफी अहम थी। शनिवार वाड़ा जैसे भव्य स्ट्रक्चर को मैं इसी फिल्म के लिए बनाने जा रहा हूं, इसे लेकर मैं बेहद एक्साइटेड हूं।’



 इस फिल्म में अर्जुन कपूर, संजय दत्त आैर कृति सेनन मुख्य किरदार निभाने वाले हैं।



इस फिल्म के जरिए निर्माता-निर्देशक मराठाओं के गौरव को स्क्रीन पर लाने जा रहे हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई को इतिहास में काफी अहम माना जाता है। ये लड़ाई मराठों की वीरता के लिए जानी जाती है। एक ही दिन में सबसे अधिक सैनिकों के बलिदान के लिए भी ‘पानीपत’ का तीसरा युद्ध इतिहास में प्रसिद्ध है।



Ashutosh, Sunita Gowariker and Nitin Desai



ऐसा दिखाई देता है...



18वीं सदी में मराठा साम्राज्य के पेशवा रहे प्रथम बाजीराव ने सन् 1730 में अपनी राजधानी सतारा से पुणे शिफ्ट की थी आैर 1732 में वहां शनिवार वाड़ा का निर्माण किया गया। इसके बनने के कुछ साल बाद ही पेशवा बाजीराव का निधन हो गया था। शनिवार वाड़ा पर सबसे लंबे समय तक प्रथम बाजीराव के बेटे बालाजी उर्फ नानासाहेब ने राज किया। हालांकि, उनके राज में पेशवा पानीपत की तीसरी लड़ाई हार गए थे, जिस वजह से शनिवार वाड़ा की शान को झटका लगा था। अब शनिवार वाड़ा भारत के हॉन्टेड प्लेसेज में शामिल है।