27 जुलाई को रिलीज होगी तापसी आैर ऋषि की ‘मुल्क’

Áऋषि कपूर तापसी पन्नू के साथ ‘मुल्क’ फिल्म में नजर आने वाले हैं। 27 जुलाई को रिलीज होने वाली इस फिल्म का निर्देशन अनुभव सिन्हा ने किया है। तापसी ने एक ट्वीट करते हुए लिखा है...‘एक बार फिर अदालत होगी, कटघरा होगा, एक परिवार होगा, एक मानसिकता होगी और विरोध होगा। perhaps the most relevant topic of current time #Mulk और हां ..... रमज़ान मुबारक :) - Aarti (पूरा नाम जानने के लिए मिलिए cinema घर में 27th July 2018 को..... इंतजार रहेगा)यह एक सोशल थ्रिलर फिल्म है, जिसमें तापसी आरती नाम की एक वकील का किरदार निभा रही हैं जो ऋषि कपूर की बहू भी है। इन दोनों के अलावा फिल्म में प्रतीक बब्बर, रजत कपूर, आशुतोष राणा आैर नीना गुप्ता भी नजर आएंगे।