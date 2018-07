‘टॉयलेट : एक प्रेम कथा’ का सेकंड पार्ट ला रहे हैं अक्षय

Áपिछले साल रिलीज हुई अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर स्टारर ‘टॉयलेट : एक प्रेम कथा’ बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। अब इस फिल्म का सेकंड पार्ट आ रहा है। रविवार को अक्षय ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा... ‘Time to get ready for the next Blockbuster - Mission #Toilet2! Iss baar badlega poora desh! Coming soon.’ इस वीडियाे में अक्षय कहते हैं, ‘टाॅयलेट तो बना लिया, लेकिन कथा अभी बाकी है।’ इस फिल्म का पहला पार्ट श्री नारायण सिंह ने डायरेक्ट किया था।Áसंजय दत्त और अजय देवगन जल्द ही अपने-अपने परिवार के साथ छुट्टियां बिताने जाएंगे। संजय इन दिनों मुंबई में ‘कलंक’ की शूटिंग कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर लखनऊ में उनके प्रोड्क्शन हाउस की फिल्म ‘प्रस्थानम’ की शूटिंग चल रही है। इस बीच संजय वक्त निकालकर फैमिली के साथ छुटि्टयों पर जाने का प्लान बना रहे हैं। वे प|ी मान्यता, बेटे शहरान और बेटी इकरा के साथ सिंगापुर जा सकते हैं। वेकेशन से लौटने के बाद वे ‘टोटल धमाल’ और ‘पानीपत’ की शूटिंग में जुट जाएंगे। वहीं अजय भी फैमली गेट टुगेदर के लिए प|ी काजोल, बेटे युग और बेटी नायसा के साथ यूरोप ट्रिप प्लान कर रहें हैं।रजिस्टर में एक ही व्यक्ति की हैंडराइटिंग है। पुलिस को आशंका है कि यह परिवार के ही किसी सदस्य ने लिखा है। एसीपी विनीत कुमार ने कहा कि शुरुआती जांच में मामला सामूहिक आत्महत्या का लग रहा है। हालांकि, पोस्टमार्टम और एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर ही पुलिस अंतिम नतीजे पर पहुंचेगी। एक टीम रजिस्टर का भी अध्ययन कर रही है। वहीं, परिवार के रिश्तेदारों ने इसे हत्याकांड बताकर जांच की मांग की है। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार पिता की मौत के बाद से पूरा परिवार रात में साथ बैठकर हनुमान चालीसा और राम चरित मानस का पाठ करता था।सुबह सात बजे तक दुकान नहीं खुली तो पड़ोसी ने जाकर देखा : पड़ोसी अमरीक सिंह ने बताया कि परिवार का प्लाईवुड का कारोबार था। भुवनेश की घर में किराने की दुकान थी। आमतौर पर सुबह 6 बजे वह दुकान खोल लेता था। रविवार सुबह 7 बजे तक दुकान नहीं खुली थी। दूध की वैन आने पर भी दुकान नहीं खुली। पड़ोसी गुरचरण अंदर गया तो फंदों से शव लटके दिखे। साढ़े सात बजे पुलिस को सूचना दी गई। पड़ोसियों ने कहा कि परिवार को कोई आर्थिक दिक्कत नहीं थी।ललित ने रात 11 बजे तक झाबुआ में रिश्तेदारों से बात की : झाबुआ के भूपेंद्र सिसोदिया ललित के साढ़ू हैं। ललित ने शनिवार रात 8.30 बजे से 11 बजे तक इस परिवार से मोबाइल पर बात की थी। भूपेंद्र के बेटे आदित्य ने बताया कि बातचीत में कहीं भी नहीं लगा कि वह तनाव में हैं। सिसोदिया परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की है। धार में ललित के साले महेश सिंह राठौर ने कहा कि यह हत्या का मामला है। एक साथ 11 लोग आत्महत्या नहीं कर सकते।कार सन्नी चला रहा था। जब वे शगुन पैलेस के पास पहुंचे तो एक सांड अचानक कार के सामने आ गया। इससे गाड़ी अनियंत्रित हो गई और पेड़ से टकराने के बाद दीवार पर जा चढ़ी। इससे जतिन, विक्की, संदीप, रिशू , रवि की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि रवि पुत्र मियां सिंह व सन्नी घायल हो गए। दोनों अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिए। रविवार को सभी का अंतिम संस्कार किया गया।वर्ल्ड कप इतिहास का 27वां पेनल्टी शूटआउट :स्पेन वर्ल्ड कप में पांचवीं बार मेजबान को हराने में नाकाम रहा।यह स्पेन का चौथा पेनल्टी शूटआउट था। उसने तीन हारे।वर्ल्ड कप में मेजबान टीमों ने पिछले पांच पेनल्टी शूटआउट जीते हैं। फ्रांस ने 1998 में, द. कोरिया ने 2002 में, जर्मनी ने 2006 में, ब्राजील ने 2014 में और रूस ने 2018 में जीते।रूस के सर्जेई इग्नासेविच (38 साल 352 दिन) वर्ल्ड कप में ओन गोल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं।इस वर्ल्ड कप में 10 ओन गोल हो चुके। अब तक सबसे ज्यादा।अब तो युवराज सड़क पर उतर गए हैं। सुना है महागठबंधन की ज़बर्दस्त तैयारी है।’ हाजी बोले, ‘तैयारी तो है भाई।खबर तो यह भी है कि चक्रवर्ती सेंधमार सुशासन बाबू भी भाजपा पर सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी में हैं। यही हिसाब-किताब चला तो गणित गड़बड़ हो जाएगा मोटा भाई का।’ लालाजी बोले, ‘यार हाजी भाई, आप तो बुद्धिजीवियों जैसी बातें करने लगे। एक औरत नौ महीनों में बच्चा जनती है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि नौ औरतें मिलकर एक महीने में बच्चा जन देंगीं।’ मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, ‘क्या पता, 2019 तक ऐसा भी कोई फास्ट-फारवर्ड टेस्ट-ट्यूब बेबी का फॉर्मूला बन जाए! A one hour work out is just 4% of your day so NO EXCUSES PLS #fitness #fitnessmotivation #healthyliving #wellness @missionfitindiaofficial. तस्वीर में सुनील अपनी फिटनेस से आज के युवाओं को टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं।Áप्रियंका चाेपड़ा का प्रोड्क्शन हाउस पर्पल पेबल पिक्चर्स के बैनर तले इन दिनों फिल्म ‘नालिनी’ की शूटिंग की जा रही है। यह फिल्म गुरुदेव रबींद्रनाथ टैगोर और एक मराठी लड़की के संबंध के इर्द-गिर्द बुनी गई है। प्रोड्क्शन हाउस फिल्म की शूटिंग पश्चिम बंगाल स्थित विश्व भारती यूनिवर्सिटी कैंपस में करना चाहता है। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक, यूनिवर्सिटी ने कैंपस में शूटिंग की परमिशन नहीं दी। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का कहना है कि फिल्म का टॉपिक लोगों के सेंटीमेंट्स को हर्ट कर सकता है इसलिए वे इसे कैंपस में शूट करने की अनुमति नहीं दे सकते।13