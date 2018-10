मोबाइल मैसेजिंग बन गया है राजनीतिक प्रचार का मुख्य जरिया

अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में लेफ्टिनेंट गर्वनर पद का चुनाव लड़ रहीं एलेनी कौनालिकस सैनफ्रांसिस्को में अपने घर पर हर सेकंड एक वोटर से संपर्क कर रही हैं। उनके हाथ में स्टाइलस है और वे टेक्स्ट बैंक की मेजबानी कर रही हैं। वे हसल नामक एप से वोटरों के मोबाइल फोन पर समर्थन देने कीे अपील कर रही हैं। टेक्स्ट मैसेज के लोगों तक पहुंचने का नया तरीका बनने से अमेरिका भर में मध्यावधि चुनाव के दौर में यह दृश्य आम है। एक राजनेता कहते हैं, जब अधिकांश अमेरिकी घरों में लैंडलाइन फोन नहीं हैं, लाखों लोगों ने केबल टीवी कनेक्शन कटवा दिए हैं तब टेक्स्ट मैसेज लोगों से संवाद का आसान तरीका बन गए हैं। कई वोटर फोन कॉल की तुलना में मैसेज पसंद करते हैं। कुछ सोचते हैं, उनके पास जो विज्ञापन मुक्त जगह बची है, यह उसमें हस्तक्षेप है।लोगों को पसंद आए अथवा न आए टेक्स्ट मैसेजिंग का भविष्य है क्योंकि यह बिजनेस का भी हिस्सा बन गया है। टेक्स्ट पर केन्द्रित स्टार्टअप रिले के सीईओ डेनियल साउवीने कहते हैं,लोग टेक्स्ट मैसेजिंग के माध्यम से संपर्क करते हैं। उदाहरण के लिए मैसेजिंग एप हसल को देख लीजिए। 2016 में उसने लगभग 100 प्रचार अभियानों के लिए काम किया। सीईओ रॉडी लिंडसे बताते हैं,इस वर्ष नवंबर तक यह संख्या हजारों में हो जाएगी। अन्य जानकारों का कहना है, 2020 तक मैसेजिंग वोटरों तक पहुंचने का मुख्य तरीका हो जाएगा।हसल के क्लाइंट में डेमोक्रेटिक पार्टी की अधिकतर राज्य इकाइयां शामिल हैं। डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी ने इस वर्ष 9 करोड़ 40 लाख रजिस्टर्ड वोटरों के मोबाइल फोन नंबर खरीदे हैं। राजनीतिक टेक्स्ट की अपील विविध है। वोटर के किसी काम में दखल दिए बिना उससे संपर्क हो सकता है। व्यक्तिगत संपर्क के दौरान कई लोगों से मुलाकात नहीं हो पाती है लेकिन टेक्स्ट तेजी से दूरदराज के इलाकों तक पहुंच जाते हैं। कई रणनीतिकारों का मानना है, जहां हमने ईमेल इनबॉक्स और सोशल मीडिया पर मैसेज की भरमार को स्वीकार कर लिया है, वहीं टेक्स्ट मैसेज व्यक्तिगत और आमंत्रण पर आधारित संवाद माध्यम हैं। मार्केटिंग फर्म मोबिलस्क्वेयर्ड के अनुसार 90% मैसेज प्राप्त होने के तीन मिनट के अंदर पढ़ लिए जाते हैं।हालांकि, कई लोग राजनीतिक मुहिमों से नाराज हो जाते हैं। कई रिपब्लिकन राजनेताओं के अभियान में मदद कर रही फर्म ओपिनियन सीसेम के संस्थापक गेरिट लेंसिंग कहते हैं, अन्य स्थानों पर शोरशराबा झेलने की बजाय लोग टेक्स्ट पसंद करते हैं। उनका प्लेटफार्म 17 मुहावरों की सूची उपयोग करता है और निगेटिव रिस्पॉन्स वाले लोग स्वयं बाहर हो जाते हैं। पूंजी लगाने वाली फर्मों ने हसल जैसे प्लेटफार्म में अरबों रुपए लगाए हैं। यह मैसेजिंग की बढ़ती स्वीकार्यता का सबूत है लेकिन कई लोग मानते हैं कंज्यूमर की शिकायतों के कारण राजनीतिक टेक्स्टिंग के शुरुआती स्वर्ण युग में परिवर्तन हो सकता है।य‌ुवा वोटरों को शिक्षित करने वाली साइट वोट.ओआरजी की संस्थापक डेब्रा क्लीवर कहती हैं, इस वर्ष राजनीतिक टेक्स्ट बढ़े हैं लेकिन उनका स्तर गिरा है। कई संगठन और कंपनियां उन लोगों को टेक्स्ट भेजती हैं जिनकी रुचि हो सकती है पर कई लोग पसंद-नापसंद सोचे बिना टेक्स्ट भेजते हैं।बीथेन पेट्रिकलुइसा हॉल ने अपने नए उपन्यास-ट्रिनिटी में एटम बम के जनक रॉबर्ट ओपेनहीमर के व्यक्तित्व का खाका सात पात्रों के काल्पनिक इंटरव्यू के आधार पर खींचा है। भौतिकविज्ञानी ओपेनहीमर दूसरे विश्व युद्ध के अंतिम दिनों में जापान के हिरोशिमा नागासाकी पर एटम बम डालने वाले मैनहट्‌टन प्रोजेक्ट के डायरेक्टर भी थे। लुइसा को भाषा के अनोखे उपयोग के लिए जाना जाता है।उपन्यास में हम ओपेनहीमर को उनका पीछा करने वाले एक एफबीआई एजेंट, उनके साथ काम कर चुके प्रिन्सटन यूनिवर्सिटी के पूर्व सचिव और उनकी प्रेमिका जैसे लोगों के माध्यम से जानते हैं। हालांकि, ओपेनहीमर ने कहा था कि जापान पर एटम बम गिराए जाने का उनकी अंतरात्मा पर कोई बोझ नहीं है। लेकिन, लुइसा के उपन्यास में हम जिस व्यक्ति से मिलते हैं, वह एटम बम गिराने के प्रभावों को गंभीरता से महसूस करता है। अमेरिकी परमाणु ऊर्जा आयोग का सलाहकार रहते हुए ओपेनहीमर का तर्क था कि अगर प्रतिबंध नहीं लगाए गए तो परमाणु हथियारों का बेतहाशा विस्तार हो जाएगा। ट्रिनिटी में पेट्रोल,डीजल जैसे जीवाश्म ईंधन और परमाणु हथियारों से धरती के विनाश से बेखबर लोगों को आगाह किया गया है। लुइसा ने ओपेनहीमर के दिमाग के काल्पनिक अध्ययन के माध्यम से लिखा है, उन्होंने यह भी बताया है कि हम धरती को विनाश से बचा सकते हैं।अबिगेल अब्राम्स,मेलिसा चानअमेरिका में गन और अन्य फायर आर्म्स रखने की छूट देने पर हमेशा बहस चलती रहती है। टाइम मैग्जीन ने गन के संबंध में अमेरिकियों की राय जानने के लिए तीन शहरों में 245 लोगों से संपर्क किया। वाशिंगटन डीसी, सेंट लुई और डलास में फायर आर्म्स तक लोगों की आसान पहुंच रोकने पर कोई स्पष्ट राय नहीं है। अमेरिका में गन रखने की परंपरा बहुत समृद्ध और पुरानी है पर वह 230 वर्ष पहले जैसी भी नहीं है। संविधान में विचार और अभिव्यक्ति की आजादी पहले और गन रखने का अधिकार दूसरे स्थान पर है।अमेरिका लंबे समय तक गांवों का देश रहा है। कई स्थानों में फायर आर्म्स खेल, भोजन जुटाने और लोगों से जुड़ने का औजार हैं। लुईसविले, टेक्सास में दस वर्षीय कूपर बक सप्ताहांत में अपने माता-पिता के साथ शिकार करती है। उसे पांच वर्ष की आयु में क्रिसमस पर दादा ने पहली गन भेंट की थी। अब अधिकतर अमेरिकी न शहर, न गांव बल्कि उपनगरों में रहते हैं। इसलिए गन कल्चर पर अलग-अलग राय सामने आती है। अधिकांश लोगों के पास एक से अधिक गन है। देश में 20 वर्ष पहले की तुलना में आज अधिक गन हैं। प्यू और गैलप सर्वे के अनुसार मुश्किल से 40 प्रतिशत अमेरिकी घरों में गन है लेकिन, 30 प्रतिशत लोग ही गन के मालिक हैं। अन्य अध्ययनों में गन के स्वामी केवल 22 प्रतिशत बताए गए हैं।शहरी अमेरिका की स्थिति अलग है। सेंट लुई जैसे शहरों में हर किसी को गन हिंसा का सामना नहीं करना पड़ा। श्वेत लोगों की तुलना में अश्वेत अमेरिकियों को गोली मारे जाने की ज्यादा आशंका रहती है। अश्वेत समुदाय के नेता कहते हैं, गन कल्चर का संबंध शिक्षा, रोजगार के अवसरों में कमी से जुड़ा है।डिसीज कंट्रोल और प्रिवेशन सेेंटरों (सीडीसी) के अनुसार औसतन हर रोज छह बच्चे गैरइरादतन गोलीबारी से मरते या घायल होते हैं। 2012 से 2016 तक हर वर्ष औसतन 35000 अमेरिकी गन हिंसा में मारे गए। इनमें लगभग दो तिहाई आत्महत्याएं थीं। 1990 में शिखर पर पहुंचने के बाद गन से हत्याओं की संख्या में गिरावट आई थी लेकिन, 2014 से 2016 के बीच गन से हत्याएं 31 प्रतिशत बढ़ गईं।देश में सामूहिक हत्याकांडों की संख्या बढ़ रही है। अमेरिकी इतिहास की सबसे जानलेवा शूटिंग 12 जून, 2016 को ओरलेंडो के पल्स नाइट क्लब में हुई थी। वहां 49 लोग मारे गए। 1 अक्टूबर, 2017 को लासवेगास म्यूजिक फेस्टिवल में 58 लोगों का कत्लेआम हुआ था। स्कूलों में जनसंहार आम हो चले हैं। स्कूलों में शूटिंग से बचने की ट्रेनिंग होने लगी है। डलास के एक मिडिल स्कूल में शैक्षणिक सत्र की शुरुआत पर बच्चों से कहा गया, वे एक-दूसरे पर गोली नहीं चलाएंगे। स्कूलों में गोलीबारी की घटनाओं के बावजूद अमेरिकी कांग्रेस ने गन खरीदने वालों का रिकॉर्ड रखने का कानून पास नहीं किया है। 2012 में सेंडी हुक एलीमेंट्री स्कूल में 20 बच्चों की हत्या के बाद यह कानून पेश किया गया था। जबकि मार्च में गैलप के सर्वे में 97 प्रतिशत अमेरिकी पृष्ठभूमि की जांच कर गन रखने का अधिकार देने के पक्ष में सामने आए।गन कल्चर जारी रहने में धन की बहुत बड़ी भूमिका है। फायरआर्म्स इंडस्ट्री 17 अरब डॉलर की है। जब बराक ओबामा राष्ट्रपति थे तब अफवाह फैली कि गन रखना गैरकानूनी हो जाएगा। इसके बाद गन और एम्युनिशन की बिक्री जमकर हुई थी। ट्रम्प के राष्ट्रपति बनने के बाद बिक्री कम हुई है।दैिनक भास्कर, हिसार, रविवार 28 अक्टूबर 2018भविष्य का संवादडेमोक्रेटिक पार्टी ने 9 करोड़ से अधिक मोबाइल फोन नंबर खरीदेमध्यावधि चुनाव के लिए कई रिपब्लिकन नेताओं ने मैसेजिंग एप की सेवाएं लीं(© 2018 Time Inc.) सर्वाधिकार सुरक्षित। टाइम मैग्जीन से अनुवादित और Time Inc. की अनुमति से प्रकाशित। पूर्व अनुमति के बिना किसी भी भाषा में पूरा या आंशिक रूप में प्रकाशित करना प्रतिबंधित। टाइम मैग्जीन और टाइम मैग्जीन लोगो Time Inc. के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हैं। इनका उपयोग अनुमति लेकर किया गया है।जेमी दुचार्मेनेन्सी डेली बुढ़ापे की बीमारी अल्जाइमर से पीड़ित अपनी स्वर्गीय मां की देखभाल करते-करते इतनी तनावग्रस्त हो जाती थीं कि अक्सर बाथरूम में रोती थीं। वे नियमित रूप से दो वर्ष तक प्लेन से कैलिफोर्निया स्थित अपने घर से मां के पास मेरीलैंड जाती थीं। 59 वर्षीय डेली कहती हैं, वे जब मुझे पहचानती नहीं थीं तब लगता था कि जैसे मेरा पूरा बचपन ही खत्म हो गया है। डेली की स्थिति उन बहुत सारे लोगों जैसी है जो अल्जाइमर और याददाश्त खोने की बीमारी डिमेंशिया से पीड़ित लोगों की सेवा करते हैं।रिसर्च से पता लगा है, अल्जाइमर पीड़ितों की सेवा करने वाले लोगों को भारी शारीरिक, आर्थिक और मानसिक बोझ झेलना पड़ता है। अक्टूबर में एसोसिएटिड प्रेस के सर्वे में लगभग एक तिहाई लोगों ने बताया कि अपनी जिम्मेदारी के कारण वे बीमार होने, चोट लगने की स्थिति में भी अपना ख्याल नहीं रख पाते। यह चिंताजनक है क्योंकि देखभाल करने वालों में से 34 फीसदी 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं।नेशनल एजिंग इंस्टीट्यूट की हैल्थ साइंस एडमिनिस्ट्रेटर एलिना फाजियो कहती हैं, "अल्जाइमर पीड़ितों की दिन-रात देखभाल करने के कारण ऐसी स्थिति बनती है। पीड़ितों का मूड बदलता रहता है'। अल्जाइमर केयर से जुड़े लोगों पर पड़ रहे बोझ पर शोधकर्ताओं और कई संगठनों का ध्यान गया है। सितंबर में हुए अध्ययन में पाया गया कि ध्यान और भावनाओं पर नियंत्रण की ट्रेनिंग से केयरटेकर्स का तनाव कम करना संभव है। अमेरिका की नेशनल हैल्थ इंस्टीट्यूट्स अध्ययन कर रही है कि कैसे केयरटेकर्स का मानसिक तनाव घटा सकते हैं। अल्जाइमर केयरगिवर एसोसिएशन हॉटलाइन के काउंसलर रूथ ड्रू का कहना है, अपनी तकलीफों के बारे में किसी से बात करने से बेहतर रास्ता कोई अन्य नहीं है।चर्चा करें: अकेले बोझ उठाने का प्रयास न करें। परिवार और मित्रों, केयरगिवर हॉटलाइन या मानसिक रोग विशेषज्ञों से अपनी समस्याओं पर बातचीत करें।तनाव से निपटें: ध्यान,योग और सांस लेने वाली एक्सरसाइज के जरिए शारीरिक और मानसिक कठिनाइयों से निपटने में मदद मिल सकती है।सेहत पर ध्यान दें: अच्छा खाने,एक्सरसाइज और पर्याप्त नींद से बीमार की केयर करने के लिए जरूरी ऊर्जा मिलती है। हल्की शारीरिक गतिविधि से भी मूड बेहतर होता है।ट्रेनिंग लें: विशेषज्ञों से अल्जाइमर की स्थितियों से निपटने के तरीके सीख सकते हैं। कई संगठन प्रभावित लोगों को खाना पहुंचाने,परिवहन जैसी सुविधाएं मुहैया कराते हैं।