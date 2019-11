Dainik Bhaskar Nov 23, 2019, 12:30 PM IST

पानीपत। महाराष्ट्र में शनिवार सुबह बड़ा सियासी उलटफेर हुआ। भाजपा के देवेंद्र फडणवीस ने दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वहीं, राकांपा नेता और शरद पवार के भतीजे अजित पवार को उपमुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। हरियाणा के भाजपा नेताओं ने नई सरकार को बधाई दी है, तो कांग्रेस नेताओं ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया है।

मनोहर लाल ने दी बधाई

कांग्रेस नेता कैप्टन अजय यादव ने बताया लोकतंत्र की हत्या

NCP has to explain regarding its ideology on Ajit Pawar supporting BJP and making Fadanavis as CM Maharashtra.This is clear case of murder of democracy and back stabbing and Sharad Pawar needs to explain of this move as he meet PM Modi few days back.