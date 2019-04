नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी 3 करोड़ 68 लाख रुपए की संपत्ति जब्त कर ली। जब्त की गई संपत्ति में एक फ्लैट, एक प्लॉट, एक घर और जमीन शामिल है। प्रवर्तन निदेशालय ने यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति मामले में की है। यह जानकारी ईडी द्वारा ट्वीट की गई है। हालांकि ओमप्रकाश चौटाला पर आय से अधिक संपत्ति का मामला पहले ही कोर्ट में चल रहा है।

ED attaches flat, plot, residential house & land worth ₹ 3.68 Crores of Om Prakash Chautala former Chief Minister of Haryana under PMLA in Disproportionate of Asset Case.