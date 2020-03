दैनिक भास्कर Mar 22, 2020, 04:18 PM IST

पानीपत। हरियाणा में जनता कर्फ्यू के सफल होने पर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने लोगों को बधाई दी है। उन्होंने अलग-अलग जिलों की फोटो ट्वीट कर लोगों को धन्यवाद किया है। सीएम ने हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल का वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें रानी घर पर हॉकी की प्रैक्टिस कर रही है। सीएम ने रानी की प्रशंसा की है।

Good going @imranirampal

We should follow up on constructive activities and our passions, while also maintaining social distancing.#JantaCurfew#IndiaFightsCorona https://t.co/TEz1A1m7c1