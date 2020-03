दैनिक भास्कर Mar 23, 2020, 02:04 PM IST

चंडीगढ़। कोरोनावायरस के चलते हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने अपनी एक महीने की सैलरी राहत कोश में देने का ऐलान किया है। डिप्टी सीएम ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। वहीं उन्होंने दूसरे नेताओं व अन्य अधिकारियों से भी आगे आकर इस मुश्किल घड़ी में मदद के लिए अपील की है।

I voluntary donate one month of my salary to #CovidRelief to fight against Covid19 and request all colleagues & Officers join in