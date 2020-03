आपके पेज पर खुलने वाली स्टाइल में दो नए टैग जोड़े गए हैं...

तेलंगाना के पूरे मंत्रिमंडल में एक भी महिला मंत्री नहीं है। केसीआर की बेटी संसद सदस्य हैं। एक बार उन्होंने अपने पिता से पूछा- दूसरे लोग हम पर लिंगभेद का आरोप लगा रहे हैं। हमारे मंत्रिमंडल में कोई महिला क्यों नहीं है? कहा जाता है कि केसीआर ने जवाब दिया कि मैंने तो यही सुना है कि हमारी कैबिनेट में एक भी मर्द नहीं है। ठीक भी है। कम से कम अपनी पार्टी और अपनी सरकार में तो केसीआर एकमात्र मर्द हैं।तेलंगाना में एक चुनावी टक्कर केसीआर बनाम बीजेपी की है। दूसरी, माने तीसरी, टक्कर कांग्रेस - टीडीपी- वामपंथी गठबंधन से होगी। जाहिर है, सारा खेल केसीआर का है। लेकिन क्यों? क्या असली लड़ाई यही है कि अमित शाह केसीआर की आलोचना करें और केसीआर अमित शाह की? बीजेपी कार्यालय में सुना गया है कि तेलंगाना में त्रिकोणीय लड़ाई पनप रही है। केसीआर ने विधानसभा भंग कराने के फैसले के बाद कहा कि वह 2019 में संसदीय चुनाव में प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी का समर्थन करेंगे। लेकिन अभी विधानसभा में उन्होंने केवल मुस्लिम वोट के लिए बीजेपी से दुश्मनी की है। तो धर्मनिरपेक्ष गठबंधन का लक्ष्य यह था।दूसरी खबरों की पैकेजिंग के लिए ये Package Head का यूज़ करेंसिर्फ लीड खबर की पैकेजिंग के लिए स्टाइलशीट में अगल से Lead Box Head टैग दिया है।Other News Packaging HeadNew Lead Packaging Head(फ्लोर एरिया रेशो) मिल रहा था। अब नई पॉलिसी के तहत चार एफएआर तक का फायदा मिलेगा। इससे शहर की वर्टिकल ग्रोथ खासकर प्रमुख सड़कों पर जैसे बीआरटीएस और मेट्रो पर चार एफएआर तक मिलेगा, जिससे इमारतों की ऊंचाई तीन गुना तक बढ़ जाएगी। हालांकि एक्सपर्ट का जिससे इमारतों की ऊंचाई तीन गुना तक बढ़ जाएगी। हालांकि एक्सपर्ट का कहना है यह चुनावी घोषणा है। इसे अमल करने में जमीनीNew Bottom News styleNew Quote StyleScreen/colorNew Box Heading & Text(फ्लोर एरिया रेशो) मिल रहा था। अब नई पॉलिसी के तहत चार एफएआर तक का फायदा मिलेगा। इससे शहर की वर्टिकल ग्रोथ खासकर प्रमुख सड़कों पर जैसे बीआरटीएस और मेट्रो पर चार एफएआर तक मिलेगा, जिससे इमारतों की ऊंचाई तीन गुना तक बढ़ जाएगी। हालांकि एक्सपर्ट का कहना है यह चुनावी घोषणा है। इसे अमल करने में जमीनी दिक्कतें आएंगी।स्ट्रैप में रेड कलर एक ही जगह यूज़ करना है। अगर दूसरी न्यूज़ में यूज़ होगा तो उसे आप मैन्यूअली ब्लैक कर लें।New Strap for Other NewsNew Strap Only for leadBhaskar TagingNew Breif tag