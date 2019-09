Dainik Bhaskar Sep 30, 2019, 05:33 PM IST

पानीपत. भाजपा ने सोमवार को विधानसभा चुनाव के लिए 78 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्‌टर करनाल से, योगेश्वर दत्त बरोदा, सुभाष बराला टोहाना से, संदीप सिंह पिहोवा, बबीता फोगाट दादरी से उम्मीदवार होंगे। रविवार को केंद्रीय चुनाव समिति ने देर रात तक टिकटों पर मंथन किया और नामों को अंतिम रूप दे दिया था। लेकिन हां-नां के बीच सूची जारी नहीं हो पाई थी। सूची जारी न होने के पीछे एक बड़ा कारण राव इंद्रजीत द्वारा बेटी के लिए टिकट की डिमांड करना भी बड़ा कारण माना जा रहा था।

BJP releases its first list of 78 candidates for #HaryanaAssemblyPolls. https://t.co/lxbhbqQA3J pic.twitter.com/ieueZ4d4Ip