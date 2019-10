Dainik Bhaskar Oct 24, 2019, 03:12 PM IST

पानीपत। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों में किसी भी पार्टी को बहुमत न मिलने पर सोशल मीडिया पर काफी मजाक उड़ाया जा रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि ईवीएम मशीनें महाराष्ट्र में तो हैक की गई थी लेकिन हरियाणा में सहीं थी।

JJP and independent netas right now. 😂#HaryanaAssemblyPolls pic.twitter.com/j1RN7qCEUS