Dainik Bhaskar Jul 26, 2019, 06:13 PM IST

पानीपत. मानेसर जमीन घोटाले में शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के अंतर्गत 18.5 एकड़ जमीन समेत कुल 66.57 करोड़ की संपत्ति अचैट की। यह संपत्ति महामाय एक्सपोर्ट व अन्य की है, जिनका संबंध मानेसर लैंड स्कैम केस से है। यह जानकारी ईडी ने अपने आधिकारिक ट्वीटर अकाउंट से दी। वहीं इस मामले में शुक्रवार को सीबीआई कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी।

ED attaches under PMLA, 18.5 acres of land at Gurgaon and balances lying in bank accounts totaling to ₹ 66.57 crores of M/s Mahamaya Exports and others in Manesar Land Scam Case.