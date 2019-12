Dainik Bhaskar Dec 12, 2019, 01:19 PM IST

पानीपत। नागरिकता संशोधन विधेयक, 2019 संसद के दोनों सदनों से पारित हो गया। इस बिल पर कांग्रेस प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरेजवाला ने इस पर तल्ख टिप्पणी की है। सुरजेवाला ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि ये बिल भारत को तोड़ने वाला है। संवैधानिक लोकतंत्र और भारत की आत्मा को तोड़ने वाला है। हम ऐसा नहीं होने देंगे, मिस्टर डिवाइडर इन चीफ। निश्चिंत रहो। दूसरी तरफ हरियाणा भाजपा के नेताओं ने किया बिल का स्वागत किया है।

Break up India?

Break up Constitutional democracy?

Break up India’s soul?



We will not let it happen ‘Mr. Divider in chief’.



We will not let it happen 'Mr. Divider in chief'.

Be rest assured!