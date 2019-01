Dainik Bhaskar Jan 04, 2019, 07:32 PM IST

पानीपत। इंटरनेशनल शूटर मनु भाकर ने हरियाणा की स्पोर्ट्स पॉलिसी पर सवाल खड़े करते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने खेल मंत्री अनिल विज पर निशाना साधते हुए पूछा है कि यूथ ओलंपिक में मेडल जीतने पर सरकार ने उन्हें 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी, यह जुमला था या सच्चाई है। क्योंकि बता दें कि 27 दिसंबर को सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर कहा है कि यूथ ओलंपिक में मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को सरकार 1 करोड़ रुपए देगी।

Sir Please confirm if it is correct... Or just Jumla... @anilvijminister pic.twitter.com/AtxpLKBSYV