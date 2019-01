चंडीगढ़. सीबीआई ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रोहतक स्थित आवास समेत दिल्ली और हरियाणा में 30 से ज्यादा जगहों पर शुक्रवार सुबह छापा मारा। बताया जा रहा है कि हुड्डा घर पर ही मौजूद हैं। सीबीआई ने यह कार्रवाई गुरुग्राम में जमीन घोटाले से जुड़े मामले में की।

A team of CBI officials is present at the residence of former Haryana Chief Minister BS Hooda in Rohtak, Haryana. pic.twitter.com/HwPB5TtvVz