रोहतक. एक अफवाह ने राजनीति और क्रिकेट जगत में बवंडर खड़ा कर दिया। अफवाह थी कि क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग के भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले कांग्रेस के दीपेंद्र सिंह हुड्‌डा की टक्कर में रोहतक सीट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। आखिर इस अफवाह को खारिज करने के लिए सहवाग को खुद आगे आना पड़ा। उन्होंने ट्वीट के जरिये ऐसी अफवाहों से इनकार कर दिया है।

Some things never change, like this Rumour. Same in 2014, and no innovation even in Rumour in 2019. Not interested then, not interested now. #BaatKhatam#5YearChallenge pic.twitter.com/XhY7TkxfpD