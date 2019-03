गुड़गांंव. देश की रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण रविवार को एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए गुड़गांव पहुंची। यहां वह मेट्रो के जरिये आई थीं, जिस दौरान उन्होंने मेट्रो में न सिर्फ आम लोगों के बीच सफर किया, बल्कि उनके साथ बातें भी की। उनके द्वारा मेट्रो में सफर किए जाने की तस्वीरें सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही तरह की टिप्पणियों का दौर शुरू हो चुका है।

kas inse bjp k aur neta kuch sikh le, by the way thank u maam, u really deserve the top job u got it