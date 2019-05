फरीदाबाद. लोकसभा चुनाव के लिए छठवें चरण के मतदान के दौरान हरियाणा के फरीदाबाद स्थित एक बूथ में एजेंट्स द्वारा मतदान में गड़बड़ी का वीडियो वायरल हुआ था। आयोग ने जांच के बाद इसे सही माना है और उस बूथ के मतदान को कैंसिल कर दिया। अब इस बूथ पर अगले चरण में यानी 19 मई को मतदान होगा।

फरीदाबाद जिले की पृथला विधानसभा के अंतर्गत असावटी में बने बूथ नंबर 88 पर बूथ कैप्चरिंग की शिकायत आयोग से की गई थी। इस बूथ का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें नजर आ रहा है कि एक पोलिंग एजेंट मौके की तलाश में रहता है और जैसे ही महिला वोट करने के लिए जाती है तो वह उसके पीछे-पीछे वोटिंग मशीन तक पहुंच जाता है।

इसी तरह वह तीन महिलाओं के मतदान के समय वोटिंग मशीन के पास पहुंचता है। इसके बाद कांग्रेस प्रत्याशी अवतार सिंह ने बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगाए। घटना सामने आने के बाद पोलिंग एजेंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया गया था।

इसकी जांच किए जाने पर चुनाव आयोग ने स्वीकार किया है कि यह बूथ कैप्चरिंग हुई थी। इस संबंध में भारतीय निर्वाचन आयोग की प्रवक्ता शेफाली सहारण ने ट्वीट करते हुए इस बूथ पर आगामी 19 मई को सातवें चरण के साथ दोबारा मतदान कराए जाने के निर्देश की पुष्टि की है। इस संबंध में चुनाव आयोग की प्रवक्ता शेफाली सहारण ने ट्वीट करके बताया कि असावटी के बूथ नंबर 88 पर 19 मई को दोबारा मतदान कराया जाएगा। आयोग ने फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र का नया रिटर्निग ऑफिसर अशोक कुमार गर्ग को नियुक्त किया है।

1/n A complaint of violation of secrecy of voting in PS no 88. Asaoti of 85 Prithla AC segment of 10 Faridabad PC was reported yesterday. On enquiry by the Observer, complaint was found to be true. Commission has therefore ordered a fresh poll at this polling station on 19.5.19.