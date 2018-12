Dainik Bhaskar Dec 20, 2018, 10:48 AM IST

गुड़गांव. रांग साइड से आ रही कार को रोकने पर कार चालक ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी को जाने से मारने की कोशिश की। घटना बुधवार को गुड़गांव के सिग्नेचर टॉवर चौक के नजदीक की है। घटना का वहां मौजूद किसी ने वीडियो बना लिया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

#WATCH: Man stopped by traffic police for driving on the wrong side near Signature Tower Chowk in Gurugram, dragged traffic personnel on the bonnet of his car when the personnel tried to stop him. He was later arrested & the car was also seized. #Haryana (19.12.18) pic.twitter.com/BbyN79ysIW