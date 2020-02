कोरोना के महामारी बनने का खतरा, ऐसी नई बीमारियों से हर साल 4.28 लाख करोड़ रुपए के नुकसान का अंदेशा

एशिया, अफ्रीका के देश किसी महामारी से जूझने में सक्षम नहींकिसी भी नई संक्रामक बीमारी के विश्वव्यापी महामारी बनने पर उठने वाली चिंताओं के कई कारण हैं। कुछ दिन के अंदर प्रभावित लोगों की संख्या हजारों से बढ़कर लाखों में पहुंचती है। स्वास्थ्य सेवाओं के धराशायी होने और सामाजिक, आर्थिक उथलपुथल के बारे में अटकलें चलती हैं। वुहान, चीन में फैले नए कोरोना वायरस (2019-एनसीओवी) ने ऐसी आशंकाएं जगाई हैं।मानवों द्वारा रहवास के नए स्थानों में अतिक्रमण, अधिक जानवर पालने, शहरों में भीड़, धरती के गर्म होने से नई बीमारियों का प्रसार सामान्य होता जाएगा। अनुमान है कि इन बीमारियों से हर साल 4.28 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा। ऐसी कुछ बीमारियां हैं-सार्स, एमईआरएस, निपाह, जिका, मेक्सिकन स्वाइन फ्लू। इस कड़ी में वुहान वायरस भी जुड़ गया है। कोरोना के मामले तेज गति से बढ़े हैं। 20 जनवरी को प्रभावित लोगों की संख्या 282 थी। यह नौ दिन बाद बढ़कर 7800 हो गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ने 170 मौतों की पुष्टि की है।सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या नया वायरस ग्लोबल बीमारी बन सकता है? अनिश्चितता के बीच जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने अक्टूबर में कोरोना वायरस फैलने के नकली परिदृश्य में छह करोड़ 50 लाख मौतों की भविष्यवाणी की थी। कोरोना के दुनियाभर में फैलने की आशंका है। यह बार-बार होने वाली मौसमी बीमारी भी हो सकती है। संभवत: वायरस चमगादड़ों से स्तनपायी जीवों और वुहान स्थित जंगली जानवरों के बाजार में फैल गया। इसके लक्षण फ्लू और निमोनिया जैसे हो सकते हैं।हांगकांग में कुछ विशेषज्ञों के अनुसार 25 जनवरी तक हजारों लोग प्रभावित हो चुके थे। आने वाले महीनों में यह और ज्यादा फैल सकता है। अब तक इसकी कोई वैक्सीन या एंटी वायरल इलाज नहीं है। वैज्ञानिकों ने वैक्सीन और इलाज पर काम शुरू किया है लेकिन इसमें छह माह से एक साल लग सकते हैं। चीन ने हुबेई प्रांत की छह करोड़ आबादी को सील कर दिया है। लेकिन, दूसरे देशों खासकर लोकतांत्रिक देशों में ऐसा संभव नहीं है। एशिया, अफ्रीका के ज्यादातर देशों में प्रभावित लोगों को अलग-थलग रखना मुश्किल है।वुहान में सबसे पहले अधिकारियों ने मामले को दबाना चाहा। बीमारी के जड़ें जमाने के बाद प्रभावित लोगों को अलग-थलग करने की शुरुआत हुई। दस लाख प्रभावितों को शहर से बाहर भेजा गया। वुहान शहर और हुबेई प्रांत को सील कर दिया है। वसंत के मौसम की छुिट्‌टयां बढ़ा दी गई हैं। स्कूल और कारोबार बंद है। खाने-पीने और अन्य सामान की डिलीवरी से अर्थव्यवस्था चल रही है। चीन की विकास दर वर्ष की पहली तिमाही में दो प्रतिशत तक घट सकती है। वायरस के ठंडे पड़ने से अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट आएगी लेकिन राष्ट्रपति शी जिन पिंग की प्रतिष्ठा को भारी झटका लगेगा।© 2019 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved. दुनिया की अर्थव्यवस्था में चीन की हिस्सेदारी 20 प्रतिशत है लिहाजा, ग्लोबल विकास दर को आघात लगेगा। कोरोना वायरस फैलने के बाद हांगकांग शेयर बाजार में 10% गिरावट आई है। विश्व बैंक का अनुमान है कि किसी संक्रामक बीमारी से 90% आर्थिक नुकसान लोगों के बीच फैले भय से होता है। लोग डर के मारे कारोबार बंद करते हैं। ऑफिस नहीं जाते हैं। वायरस से प्रभावित छह करोड़ की आबादी के हुबेई प्रांत का चीन की जीडीपी में 4.5% हिस्सा है। प्रांत के सील होने से चीन की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा।Âपिछले वर्ष चीनी नववर्ष के दौरान 10.27 लाख करोड़ रुपए की रिटेल बिक्री होगी। इस वर्ष बिक्री प्रभावित होगी।