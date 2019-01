यूनिसेफ ने जारी की सूची, नए साल में दुनियाभर में जन्मे बच्चों में से 17.7 फीसदी बच्चे भारत में पैदा हुए

Dainik Bhaskar Jan 02, 2019, 05:19 PM IST

हेल्थ डेस्क. दुनियाभर में 1 जनवरी को 3 लाख 95 हजार से भी ज्यादा बच्चों ने जन्म लिया। यह आंकड़ा बुधवार को यूनिसेफ ने जारी किया है। यूनिसेफ के मुताबिक, नए साल के मौके पर भारत में 69,944 बच्चों का जन्म हुआ है, जो विश्व में सबसे ज्यादा है। यह कुल आंकड़ों का 17.7 फीसदी है। वहीं आंकड़ों के चौथाई हिस्से के तहत आने वाले बच्चों ने साउथ एशिया में जन्म लिया है।

