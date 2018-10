हेल्थ डेस्क. 100 साल से भी अधिक पुराना गुजरात का गिर वन्यजीव अभ्यारण्य चर्चा में है। पिछले एक हफ्ते में यहां करीब 20 से अधिक शेरों की मौत हो चुकी है। इन्हें एशियाई शेर कहते हैं जो पूरी दुनिया में सिर्फ गिर राष्ट्रीय उद्यान में पैदा होते हैं। इनकी मौत का कारण सीडी (कैनाइन डिस्टेंपर वायरस) वायरस बताया जा रहा है। शेरों की देखरेख, स्कैनिंग और ट्रैकिंग के लिए 585 कर्मचारियों की टीम नजर रख रही है। इस वायरस की वजह से तंजानिया के सेरेंगेटी रिजर्व में 1000 शेरों की मौत हो गई थी। जानते हैं वायरस और शेरों की स्थिति के बारे में....

Guj:21 lions have died so far in Dalkhania range's Sarasiya in Gir forest. Chief Conservator of Forest(Wildlife)Junagarh says,"No lions were found dead in any other area.31 lions from Samardi area rescued,kept in isolation&their check-up being done,taking all preventive measures" pic.twitter.com/xQFEI46QjD