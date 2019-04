WHO के डायरेक्टर-जनरल डॉ. टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस का कहना है कि पिछले 15 सालों में मलेरिया को रोकने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। मच्छरदानी और दूसरे उपायों के बाद भी इस पर काबू नहीं पाया जा सका है। ऐसे में समाधान के तौर पर वैक्सीन ही बेहतर विकल्प है। इसकी मदद से हजारों बच्चों को बचाया जा सकता है।

🌍’s first #Malaria vaccine pilot is launched in #Malawi, the first country in Africa to roll out this landmark vaccine, known as RTS,S. The vaccine will be available to children from 5 months old to 2 years. https://t.co/EWv4KXu1Vz pic.twitter.com/KzRKbdqHXW